Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε τις τελευταίες του επιλογές για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στη Σκωτία και τη Λευκορωσία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τη χώρα μας να έχει ήδη μείνει εκτός. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή των 24ων διεθνών, αλλά με κάποιες σημαντικές απουσίες.

Εκτός από τη διαδικασία έμειναν ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο Τάσος Μπακασέτας και ο Αναστάσης Δουβίκας, με τον Γιοβάνοβιτς και το επιτελείο του να επιλέγουν να τους αντικαταστήσουν με νέους παίκτες. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, ο Μπάμπης Κωστούλας από τη Μπράιτον και ο Νεκτάριος Τριάντης από τη Μινεσότα του MLS, αποτελούν τις νέες επιλογές του Σέρβου τεχνικού.

Πάντως, η απουσία των Μαυροπάνο και Μπακασέτα δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Ντίνος Μαυροπάνος, τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στον αγώνα της Γουέστ Χαμ με την Μπρέντφορντ στις 20 Οκτωβρίου και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Από την άλλη, ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραβήγματα από τον Αύγουστο, υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο μυ και όπως έγινε γνωστό στις 25 Οκτωβρίου, θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 15 μέρες.

Η Εθνική Ελλάδος, παρά τον γρήγορο αποκλεισμό από το επερχόμενο Μουντιάλ, θέλει να «κλείσει» με νίκες αυτήν την προκριματική φάση, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει αρκετούς νέους… στρατιώτες!