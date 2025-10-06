Με τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος εναντίον της Σκωτίας να πλησιάζει, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε μία έκτακτη κλήση, αυτή του Παύλου Παντελίδη. Ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής, τον επιβραβεύει με την παρουσία του στο ρόστερ της «γαλανόλευκης», για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026!

Τα πρώτα βήματα και η… δύσκολη απόφαση

Γεννημένος στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, ο Παύλος Παντελίδης ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τις ακαδημίες της Νέας Ιωνίας, όταν ο Παναθηναϊκός διέκρινε το ταλέντο του και τον απέκτησε. Η φυσική του θέση είναι αυτή του επιθετικού, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ τόσο στη δεξιά πλευρά, όσο και στην αριστερή. Έμεινε στην Κ17 των «Πράσινων» μέχρι το 2020, όταν και πήρε τη δύσκολη απόφαση για την καριέρα του να αποχωρήσει, με τη Θύελλα Ραφήνας να είναι ο επόμενος προορισμός του.

Εκεί αγωνίστηκε τέσσερις φορές, ενώ τον Αύγουστο του 2023 μετακινήθηκε στην Κηφισιά. Μόλις έναν μήνα αργότερα δόθηκε δανεικός για έναν χρόνο στην Ηλιούπολη, όπου θα πραγματοποιήσει 29 εμφανίσεις, θα σκοράρει εννέα γκολ και θα μοιράσει τέσσερις ασίστ.

Με την επιστροφή του στην Κηφισιά, θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του και θα αγωνιστεί συνολικά 36 φορές, σκοράροντας 10 γκολ και δημιουργώντας άλλα τέσσερα.

Η διάκριση στην Super League και η Εθνική

Με την άνοδο της ομάδας του στη Stoiximan Super League, ήρθε και η άνοδος στην επίδοση του. Σε πέντε αγώνες στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετράει τρία γκολ και μία ασίστ.

Το ντεμπούτο του στη Super League το πραγματοποίησε στις 30 Αυγούστου του 2025, στην ισοπαλία (1-1) με αντίπαλο τη Λάρισα. Επίσης, το παρθενικό του γκολ στο πρωτάθλημα, το πέτυχε στις 14 Σεπτεμβρίου εναντίον του Παναθηναϊκού, στη νίκη της Κηφισιάς με σκορ 3-2.

Στην τελευταία αγωνιστική, πριν τη διακοπή για τα ματς των εθνικών ομάδων, έδωσε την ασίστ στο πρώτο τέρμα της ομάδας του εναντίον της ΑΕΚ, ενώ στη συνέχεια «βρήκε» ο ίδιος δίχτυα και ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή εμφάνιση, παρά την ήττα με σκορ 3-2.

Το μήνυμα της Κηφισιάς για την κλήση του Παντελίδη στην Εθνική

«Απίστευτη τιμή για τον Παύλο Παντελίδη, καθώς δέχεται την πρώτη κλήση του στην Εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου στον δρόμο για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα – μια περήφανη στιγμή για εκείνον, την οικογένειά του και όλους όσους υποστήριξαν το ταξίδι του. Μια στιγμή που αξίζει για τον Παύλο! Συγχαρητήρια!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kifisia FC – ΠΑΕ Κηφισιά (@kifisiafc)

Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που βρίσκεται σε αποστολή της Εθνικής, αφού δεν έχει αγωνιστεί ούτε στα τμήματα υποδομών της χώρας μας. Μένει να φανεί, αν ο Γιοβάνοβιτς θα του δώσει την ευκαιρία να συνδυάσει την κλήση αυτή, με το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος.