Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στον πιο απαιτητικό μήνα των προκριματικών, καθώς τον Οκτώβριο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σκωτία (09/10) και τη Δανία (12/10).

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με μοναδική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, που είχε κληθεί στην προηγούμενη αποστολή, μένει αυτή τη φορά εκτός.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.