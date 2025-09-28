Ένας Έλληνας έχει τρελάνει τη Μινεσότα και τη Major League Soccer, με τα εντυπωσιακά τέρματα που έχει πετύχει. Το όνομά του, Νεκτάριος Τριάντης! Αγωνίζεται στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και στην «παρθενική» του σεζόν στις ΗΠΑ, μετράει δύο γκολ και μία ασίστ σε τρεις αγώνες πρωταθλήματος. Και τι γκολ, το ένα καλύτερο από το άλλο. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή.

Ένα νέο «βέλος» στη… φαρέτρα του Γιοβάνοβιτς

Γεννημένος στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από Έλληνες γονείς, ο Νεκτάριος Τριάντης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Γουέστερν Σίδνεϊ. Ο ύψους 1,91μ. χαφ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τη Σάντερλαντ να τον εντάσει στο δυναμικό της το 2023. Πραγματοποίησε πέντε εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, ενώ με την Κ21 σε επτά αγώνες σκόραρε μία φορά.

Το 2024 παραχωρήθηκε δανεικός στη Χιμπέρνιαν για δύο συνεχόμενες σεζόν. Με την ομάδα της Σκωτίας αγωνίστηκε 50 φορές, σκοράροντας τρια γκολ και δημιουργώντας άλλα έξι, στην πιο παραγωγική περίοδο της καριέρας του. Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στη Σάντερλαντ και τον Αύγουστο η Μινεσότα Γιουνάιτεντ τον αγόρασε, έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρόλο που έχει αγωνιστεί με την Κ20 και την Κ23 της εθνικής Αυστραλίας, η ΕΠΟ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις προσπάθειες της να πάρει ο 22χρονος την ελληνική υπηκοότητα, με τον ίδιο να θέλει να εκπροσωπήσει τη «γαλανόλευκη».

Έτσι, τίθεται στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αναμένει το πότε θα κληθεί για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδος. Πάντως ο ίδιος κάνει ότι μπορεί για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ομοσπονδιακού μας τεχνικού, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις και σκοράροντας εντυπωσιακά τέρματα.

Γκολ για όσκαρ

Όπως προαναφέραμε, ο Τριάντης έχει σημειώσει δύο γκολ στη Major League Soccer. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2025 βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα, στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του, εναντίον της Σαν Ντιέγκο με σκορ 3-1.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με το σκορ του αγώνα στο 2-1 και έχοντας ήδη την ασίστ στο δεύτερο τέρμα της ομάδας του, ο Τριάντης θα εκμεταλλευτεί την έξοδο του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, θα κερδίσει την κατοχή πίσω από το κέντρο του γηπέδου και χωρίς δεύτερη σκέψη θα εκτελέσει και θα σκοράρει.

A goal from midfield on your debut?! 🤯@MNUFC‘s Nectarios Triantis really did that. pic.twitter.com/fEwqOTursT — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Το δεύτερο γκολ που έχει σημειώσει, είναι αντάξιο του πρώτου. Οι Κολοράντο Ράπιντς υποδέχθηκαν τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και προηγήθηκαν με σκορ 1-0. Ωστόσο, στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά από αλλεπάλληλες «μονομαχίες» έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, η μπάλα θα φτάσει στον Έλληνα μέσο και εκείνος θα δοκιμάσει απευθείας το πόδι του, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ και χαρίζοντας τον ένα βαθμό στην ομάδα του.

Take a bow, Nectarios Triantis 👏@MNUFC draw level in style! pic.twitter.com/LRRfgrAffY — Major League Soccer (@MLS) September 28, 2025

Η περίπτωση του Τριάντη μπορεί να ενισχύσει το ήδη νεανικό και ποιοτικό ρόστερ της Εθνικής, δίνοντας περισσότερες λύσεις στον άξονα. Ο ίδιος πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με τη Μινεσότα να έχει πλέον τον δικό της… Έλληνα «ελεύθερο σκοπευτή!