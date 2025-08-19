Η Λιντς επιβλήθηκε της Έβερτον με σκορ 1-0, στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του «Έλαντ Ρόουντ», για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Η νίκη αυτή, της ομάδας του Ντάνιελ Φάρκε, αποτελεί ιστορικό γεγονός, καθώς έχει να συμβεί από τη σεζόν 2007-08. Ταυτόχρονα, τα «παγώνια» και η Σάντερλαντ κατόρθωσαν κάτι, που το αγγλικό πρωτάθλημα είχε να δει, εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οι 17 που απέτυχαν και η Λιντς

Η νίκη της Λιντς, στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, αποτελεί την πρώτη για ομάδα που κατέκτησε την προηγούμενη χρονιά την Championship, ύστερα από 17 χρόνια και τη σεζόν 2007-08.

Τότε ήταν η Σάντερλαντ του Ρόι Κιν, που επικράτησε της Τότεναμ με σκορ 1-0 στο «Στάδιο του Φωτός», ενώ ένα χρόνο πριν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Έκτοτε, 17 ομάδες πέρασαν, αλλά καμία δεν πανηγύρισε τη νίκη. Η Γουέστ Μπρομ ηττήθηκε από την Άρσεναλ (1-0) τη σεζόν 2008-09, ακολούθησε η Γουλβς που «λύγισε» απέναντι στη Γουέστ Χαμ (2-0) ένα χρόνο μετά.

Η Νιούκαστλ τη σεζόν 2010-11 γνώρισε την ήττα από τη Γιουνάιτεντ (3-0), η Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς έκανε καταστροφική εκκίνηση με ήττα από την Μπόλτον (4-0). Πολλές ομάδες προσπάθησαν, αλλά καμία δεν τα κατάφερε.

Οι πρώτοι αγώνες των πρωταθλητών της Championship, στην Premier League:

(2008-09) Άρσεναλ – Γουέστ Μπρομ 1-0

(2009-10) Γουλβς – Γουέστ Χαμ 0-2

(2010-11) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 3-0

(2011-12) Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς – Μπόλτον 0- 4

(2012-13) Ρέντινγκ – Στόουκ Σίτι 1-1

(2013-14) Γουέστ Χαμ – Κάρντιφ 2-0

(2014-15) Λέστερ – Έβερτον 2-2

(2015-16) Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα 0-1

(2016-17) Μπέρνλι – Σουόνσι 0-1

(2017-18) Νιούκαστλ – Τότεναμ 0-2

(2018-19) Γουλβς – Έβερτον 2-2

(2019-20) Λίβερπουλ – Νόριτς 4-1

(2020-21) Λίβερπουλ – Λιντς 4-3

(2021-22) Νόριτς – Λίβερπουλ 0-3

(2022-23) Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2

(2023-24) Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(2024-25) Λέστερ – Τότεναμ 1-1

Συνολικός απολογισμός, πέντε ισοπαλίες και 12 ήττες. Έτσι, η νίκη της ομάδας του Ντάνιελ Φάρκε επί των «ζαχαρωτών», απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς πέρασαν 17 χρόνια από την τελευταία φορά που συνέβει.

Λιντς και Σάντερλαντ το έκαναν για τρίτη φορά στην ιστορία της Premier League

Οι νίκες των Σάντερλαντ και Λιντς επίσης αποτελούν ιδιαίτερη περίσταση, καθώς έχει συμβεί μόλις τρεις φορές από την καθιέρωση της Premier League, δύο από τις ομάδες που προβιβάστηκαν να επικρατούν στην πρώτη αγωνιστική.

Τη μακρινή σεζόν του 1997-98, ήταν η πρώτη φορά πο συνέβει. Η πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας, την προηγούμενη χρονιά, Μπόλτον, επικράτησε εκτός έδρας της Σαουθάμπτον με σκορ 1-0, στον πρώτο της αγώνα στην Premier League.

Τη νίκη πανηγύρισε και η Κρίσταλ Πάλας. Οι «αετοί», που κέρδισαν μία θέση στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος μέσω των play-offs, επικράτησαν της Έβερτον με σκορ 3-2 στο «Γκούντισον Παρκ».

Αξίζει να σημειωθεί, πως μαζί με τις Κρίσταλ Πάλας και Μπόλτον, στην Premier League ανέβηκε η Μπάρνσλεϊ, ενώ στη 14η θέση της δεύτερης κατηγορίας τερμάτισε η Μάντσεστερ Σίτι.

Δεύτερη φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο, ήταν τη σεζόν 2021-22. Τότε, η δευτεραθλήτρια της Championship, Γουότφορντ, επικράτησε στο «Βίκαρεϊτζ Ρόουντ» της Άστον Βίλα με σκορ 3-2. Η δεύτερη ομάδα που εκείνη τη σεζόν, ανέβηκε στην Premier League και νίκησε στην πρώτη αγωνιστική, ήταν η Μπρέντφορντ.

Οι «μέλισσες» βρέθηκαν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, με τον ίδιο τρόπο όπως και Κρίσταλ Πάλας το 1997-87, μέσω των play-offs. Η ομάδα του Τόμας Φρανκ αντιμετώπισε εντός έδρας την Άρσεναλ, με το σφύριγμα της λήξης να αναδεικνύει νικήτρια την Μπρέντφορντ, με σκορ 2-0.

Η τρίτη φορά ανήκει στις Λιντς και Σάντερλαντ. Τα «παγώνια» με τη νίκη επί της Έβερτον και οι «μαύρες γάτες» που επικράτησαν με σκορ 3-0 της Γουέστ Χαμ, επανέλαβαν κάτι που η Premier League, δεν είχε βιώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Τόσο η Λιντς μόνη της, όσο και σε συνδυασμό με τη Σάντερλαντ, προσέφεραν ωραίο θέαμα και ανταγωνισμό. Κάτι που τα τελευταία χρόνια έλειπε από τις ομάδες που προβιβάζονται από την Championship, στην Premier League. Έτσι, και οι δύο «νεοφώτιστες» ομάδες, «έγραψαν» τη δική τους ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο!