Η Premier League επέστρεψε δυναμικά και πριν από τον αγώνα, μέσα στα στάδια υπήρχαν αρκετά εντυπωσιακά πανό και κορεό στις κερκίδες. Τα κορεό, αποτελούν ουσιαστικά τεράστια πανό που ξεδιπλώνονται στις κερκίδες και συχνά συμπληρώνεται με πυροτεχνήματα. Τα κορεό στα γήπεδα του αγγλικού πρωταθλήματος ξεχώρισαν, ενώ έχει ενδιαφέρον να δούμε, μέχρι που έφτασαν οι οπαδοί για να εμπνεύσουν και να παρακινήσουν τις ομάδες τους.

Γουλβς – «Μολινό»

Οι Γουλβς ξεκίνησαν με ένα φόρο τιμής, στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος πέρασε τρεις σεζόν στο «Μολινό». Η γιγάντια εικόνα του Πορτογάλου επιθετικού, να πανηγυρίζει ένα από τα 44 γκολ που πέτυχε με την ομάδα, συνοδευόταν από έναν στίχο από το “Fields of Gold” του Sting και ένα χρυσό εφέ ανατολής ηλίου που δημιούργησαν οι οπαδοί,πίσω από το πανό.

Άστον Βίλα – «Βίλα Παρκ»

Οι φίλοι της Άστον Βίλα, με αφορμή τη συμμετοχή της ομάδας τους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για άλλη μία χρονιά, ετοίμασαν ένα κορεό του προπονητή Ουνάι Έμερι, στον αγώνα με τη Νιούκαστλ. Πάνω από τον Ισπανό τεχνικό, έγραφε «No Limits to our Dreams», λόγια του Έμερι όταν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με του «χωριάτες».

Σάντερλαντ – «Στάδιο του Φωτός»

Η επιστροφή της Σάντερλαντ στην Premier League, ύστερα από τη σεζόν 2016-17, συνοδεύτηκε από την εξαιρετική εμφάνιση, στη νίκη επί της Γουέστ Χαμ με σκορ 3-0. Στο «Στάδιο του Φωτός», η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, ενώ τις εντυπώσεις «έκλεψε» το κορεό που απεικόνιζε τον Άγιο Γεώργιο να σκοτώνει τον δράκο.

Τσέλσι – «Στάμφορντ Μπριτζ»

Οι οπαδοί των «μπλε» δεν χρησιμοποίησαν φαντασμαγορικά κορεό στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας. Αρκέστηκαν στο να ξεδιπλώσουν ένα πανό που έγραφε «Πρωταθλητές Κόσμου», με αφορμή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων από την ομάδα τους. Η Πάλας που κατέκτησε το FA Cup και το Community Shield, «χάλασε» την γιορτή της Τσέλσι, κρατώντας το 0-0 και… παίρνοντας τον έναν βαθμό.

Νότιγχαμ Φόρεστ – «Σίτι Γκράουντ»

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ, η Νότιγχαμ Φόρεστ αποκάλυψε τα νέα της μεταγραφικά αποκτήματα, Τζέιμς ΜακΑτί και Ομάρι Χάτσινσον. Η Φόρεστ επικράτησε των «μελισσών» με σκορ 3-1, με ένα ιδιαίτερο πανό να αποκαλύπτεται. «Και στο Δάσος πηγαίνω (για να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου)», έγραφε εμπνευσμένο από το απόσπασμα του οικολόγου του 19ου αιώνα, Τζον Μιούρ, που ήταν διαδεδομένο σε ολόκληρη την έκταση του Τρεντ Εντ.