Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη σεζόν στην Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία υποδέχθηκε στο «Σίτι Γκράουντ» την Μπρέντφορντ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και επικράτησε 3-1 «καθαρίζοντας» το παιχνίδι ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, η οποία τον άφησε ικανοποιημένο. Μετά τη λήξη του ματς περίμενε στη φυσούνα τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τους οποίους χαιρέτησε και αγκάλιασε έναν-έναν.

Μεταξύ αυτών και τον Κρις Γουντ, τον πρωταγωνιστή του αγώνα, καθώς με δύο δικά του γκολ οδήγησε τη Νότιγχαμ στην εύκολη νίκη.