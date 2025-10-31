Ο Γκουστάβο Πογέτ μπορεί να αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, όμως δεν σταμάτησε ποτέ να την παρακολουθεί. Ο Ουρουγουανός τεχνικός, μιλώντας στην εκπομπή Game Changers της ΕΡΤ, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στη νέα εποχή της «γαλανόλευκης» και στα ματς που, κατά τη γνώμη του, καθόρισαν την τύχη της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

«Παρακολουθώ την ομάδα. Πάντα χαιρόμουν με την κλήρωση, γιατί εγώ είχα πάντα δύσκολες. Κάθε φορά που πηγαίναμε στην κληρωτίδα, μας τύχαιναν ομάδες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Αγγλία. Πιστεύω ότι η ομάδα βελτιώνεται, ο προπονητής κάνει καλή δουλειά, δίνοντας ευκαιρίες σε νέους παίκτες, αλλά υπάρχει και το μομέντουμ στο παιχνίδι».

Ο Πογέτ στάθηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τη Σκωτία, το οποίο –όπως είπε– έκρινε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Ελλάδας.

«Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχασε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο πρώτο ημίχρονο με τη Σκωτία. Ήταν εξαιρετική σε εκείνο το διάστημα και έπρεπε να σκοράρει, αμυνόταν σωστά. Το ότι δεν σκόραρε σε αυτά τα 45 λεπτά, δυσκόλεψε το υπόλοιπο παιχνίδι, καθώς οι αντίπαλοι είχαν τις στιγμές τους, οπότε ήταν δύσκολο. Ήμουν ενθουσιασμένος, όπως και οι περισσότεροι, πιστεύοντας ότι τώρα είναι η στιγμή. Μετά το παιχνίδι με τη Δανία όμως, στεναχωρήθηκα για τους παίκτες, αλλά και γενικά για τους Έλληνες», δήλωσε.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε και στην πιο πικρή βραδιά της θητείας του, αυτήν της ήττας στα πέναλτι από τη Γεωργία, που στέρησε την πρόκριση στο Euro 2024.

«Εμπιστεύτηκα τους παίκτες. Παίζαμε ενάντια στην καλύτερη ομάδα από εκείνες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και προετοιμαστήκαμε πολύ καλά. Το παιχνίδι ήταν ακριβώς ό,τι περίμενα, ο τρόπος με τον οποίο παίξαμε, ξέραμε τον κίνδυνο. Νομίζω πως η αντίπαλη ομάδα ήθελε να “κλέψει” το παιχνίδι».

Παρά την απογοήτευση, ο Πογέτ εξέφρασε πίστη για το μέλλον της Εθνικής:

«Η Ελλάδα έχει μέλλον, έχει νέους παίκτες και μια νοοτροπία που αλλάζει. Αν βρει ξανά το πάθος και τη διάρκεια, μπορεί να επιστρέψει δυνατή».