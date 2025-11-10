Το Σάββατο (15/11, 21:45) η Εθνική Ελλάδας δίνει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ, απέναντι στη Σκωτία στο «Γ.Καραϊσκάκης», πριν ακολουθήσει την Τρίτη (18/11) η αναμέτρηση στη Λευκορωσία.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, υπογράμμισε πως ο στόχος είναι να εκπροσωπούν την Εθνική με τον καλύτερο τρόπο και σχολίασε τις κλήσεις των Κωστούλα, Τεττέη και Τριάντη και τον σκοπό πίσω από αυτές.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη σημασία των αγώνων με Σκωτία και Λευκορωσία, ενώ μίλησε και για τις συγκεκριμένες επιλογές παικτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: