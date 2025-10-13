Η ήττα από τη Δανία στο «Πάρκεν» το βράδυ της Κυριακής, άφησε οριστικά εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ την Εθνική μας ομάδα.

Οι τρεις σερί ήττες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σημαίνουν ότι στα δύο ματς που απομένουν στον προκριματικό όμιλο δεν έχει ελπίδες πρόκρισης αφού η διαφορά από Δανούς και Σκωτσέζους είναι πλέον στους 7 βαθμούς, κάτι που προφανώς τώρα αναγκάζει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γυρίσει σελίδα και να κοιτάξει το μέλλον.

Μιλώντας μετά το ματς, ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός παραδέχθηκε την αποτυχία της Εθνικής, ωστόσο επεσήμανε ότι είναι περήφανος για την προσπάθεια των παικτών του, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για το ότι στήριξε μέχρι τέλους, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της ομάδας.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το ματς: «Σίγουρα με 3 πόντους σε 4 ματς, αποτύχαμε στον βασικό μας στόχο, να παλέψουμε τουλάχιστον τη 2η θέση. Ήταν αρκετά δύσκολες συνθήκες, μέσα σε ένα μήνα χάσαμε αρκετά απ’ όσα είχαμε κερδίσει, χάσαμε τον μεγάλο στόχο και είναι απογοητευτικό».

Για το αν οι παίκτες αδίκησαν τους εαυτούς τους: «Δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες, είμαι μαζί τους έναν χρόνο, τους θαυμάζω ως χαρακτήρες και παίκτες μέσα στο γήπεδο, δεν έχω κανένα παράπονο, και αυτοί αισθάνονται όπως όλοι. Κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια, δεν λειτούργησαν τα πράγματα όπως έπρεπε να λειτουργήσουν και είναι πολύ στενάχωρο».

Για τη διαχείριση των συναισθημάτων των παικτών:

«Είναι κάτι που πρέπει να το ξεπεράσουμε. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελευταίου χρόνου έχουμε κάνει πολύ καλά παιχνίδια, έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες για την εξέλιξή μας. Είχαμε πολλές ελπίδες για τα προκριματικά του Μουντιάλ, για να προκριθούμε μετά από αρκετά χρόνια με βάση την ποιότητά μας και τη στήριξη που είχαμε. Δεν είναι εύκολο, όμως ως προπονητής κατανοώ τους παίκτες και είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους. Ίσως σε αυτή την προσπάθεια το λιγότερο μέρος της ευθύνης για όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο μήνα το έχουν αυτοί».