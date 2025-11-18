Oι υποχρεώσεις της Εθνικής μας στα προκριματικά του Μουντιάλ ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία στο παιχνίδι απέναντι στην Λευκορωσία. Ο στόχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 χάθηκε για την Ελλάδα, η οποία επικεντρώνεται στη νέα της μεγάλη πρόκληση, αυτή του Nations League.

Το ματς

Με διάθεση να πιέσει από τα πρώτα λεπτά μπήκε στο ματς η Εθνική, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει χώρους. Η Λευκορωσία έκλεισε σωστά τους διαδρόμους και περιόρισε τα ατού της «γαλανόλευκης».

Στο 19’, ο Μάνταλος εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά και ο Ρέτσος σούταρε στο πρώτο δοκάρι, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Στην επόμενη φάση η Ελλάδα κινδύνευσε σοβαρά. Λάθος γύρισμα του Τσιμίκα έφερε τον Εμπόνγκ σε θέση βολής, αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε σωτήρια.

Στο 32’ η Εθνική άγγιξε το γκολ. Ο Τσιμίκας γύρισε από αριστερά, ο Μάνταλος γλίστρησε και δεν τελείωσε τη φάση, η μπάλα έφτασε στον Μασούρα που πλάσαρε από κοντά, αλλά η προσπάθειά του πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γιαμπλόνσκι δοκίμασε σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία.

Η Ελλάδα μπήκε πιο ορεξάτη στην επανάληψη και στο 51’ έχασε διπλή ευκαιρία. Ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά μετά από κακό διώξιμο, αλλά ο Λαπούκοβ μπλόκαρε. Στη συνέχεια της φάσης, ο Μάνταλος έστρωσε στον Ζαφείρη, αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ.

Στο 54’ ο Τζόλης βρήκε τον Τσιμίκα μέσα στην περιοχή. Ο αριστερός μπακ εκτέλεσε δυνατά, με τον Λαπούκοβ να αποκρούει εντυπωσιακά και να κρατάει το μηδέν. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να αλλάξει τον ρυθμό του παιχνιδιού και πέρασε Κωστούλα, Τριάντη (ντεμπούτο) και Καρέτσα. Η Εθνική όμως συνέχισε να δυσκολεύεται στη δημιουργία.

Στο 77’ σημάδεψε δεύτερη φορά το δοκάρι. Ο Τζόλης μπήκε από αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί και εκτέλεσε, με την προσπάθεια να τραντάζει την αριστερή κάθετη δοκό. Αυτή ήταν και η τελευταία ουσιαστική ευκαιρία στην αναμέτρηση.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής μας ομάδας

Τα αποτελέσματα της βραδιάς (18/11)

Αυστρία – Βοσνία Ερζεγοβίνη: 1-1

Βέλγιο – Λίχτενστάιν: 7-0

Βουλγαρία – Γεωργία: 2-1

Ισπανία – Τουρκία: 2-2

Κόσοβο – Ελβετία: 1-1

Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία: 7-1

Ρουμανία – Άγιος Μαρίνος: 7-1

Σκωτία – Δανία: 4-2

Σουηδία – Σλοβενία: 1-1