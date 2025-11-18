Η Εθνική Ελλάδας έρχεται από τη μεγάλη νίκη με 3-2 επί της Σκωτίας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλει να δώσει συνέχεια στο θετικό μομέντουμ απέναντι στη Λευκορωσία, στο τελευταίο παιχνίδι της προκριματικής φάσης για το Μουντιάλ 2026.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ταξίδεψε στην Ουγγαρία με στόχο να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις του, πατώντας πάνω στην ενέργεια και την αποτελεσματικότητα που έδειξε στο Φάληρο.

Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε τον Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρα της άμυνας ξεκινούν οι Ρότα και Τσιμίκας, ενώ στο κέντρο της άμυνας βρίσκονται οι Ρέτσος και Χατζηδιάκος.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο αποτελείται από τους Σιώπη και Ζαφείρη, με τον Μάνταλο να αναλαμβάνει τον οργανωτικό ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τεττέη. Στα «φτερά» της επίθεσης κινούνται οι Μασούρας και Τζόλης, δίνοντας ταχύτητα και επιθετικότητα στην Εθνική.

