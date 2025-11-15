Η εθνική ομάδα πρόσφερε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, πέτυχε τρία σπουδαία γκολ και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, όμως πλήρωσε αμυντικά λάθη που έβαλαν τη Σκωτία στο ματς. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση και κράτησε όρθια τη «γαλανόλευκη» σε κρίσιμες στιγμές.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 7’. Ο Παυλίδης εκτέλεσε στην αντεπίθεση, ο Γκόρντον απέκρουσε, αλλά ο Μπακασέτας πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε με δυνατό σουτ. Στο 20’ η Ελλάδα άγγιξε το 2-0, όμως ο Γκόρντον σταμάτησε τον Τζόλη, ενώ το σουτ του Καρέτσα κόντραρε και πέρασε εκτός. Λίγο αργότερα ο Τζόλης έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε το σφυροκόπημα. Στο 26’ ο Ρέτσος πήρε κεφαλιά μετά από κόρνερ αλλά ο Γκόρντον έδιωξε εντυπωσιακά. Στο 28’ ο Τζόλης σούταρε μέσα από την περιοχή αλλά ο Σκωτσέζος τερματοφύλακας μπλόκαρε. Στο 32’ ο Παυλίδης έκανε προβολή μετά από γύρισμα, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Η Σκωτία αντέδρασε στο 35’. Ο Άνταμς εκτέλεσε μέσα από τη μικρή περιοχή αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε ενστικτωδώς. Στις καθυστερήσεις, ο Μακ Τόμινεϊ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με δυνατό αριστερό σουτ.

Οι Σκωτσέζοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος. Στο 50’ ο Καρέτσας έκανε λάθος και ο Κρίστι βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο Βλαχοδήμος κράτησε το προβάδισμα. Στην επόμενη φάση ο Άνταμς σούταρε σε άδεια εστία αλλά ο Καρέτσας έσωσε πάνω στη γραμμή.

Κόντρα στη ροή, η Ελλάδα πέτυχε το 2-0. Ο Τεττέη έκανε εντυπωσιακή κούρσα στο ντεμπούτο του, μπήκε στην περιοχή και έστρωσε στον Καρέτσα, που τελείωσε ψύχραιμα με το αριστερό. Στο 61’ ο Τεττέη άγγιξε το πρώτο του γκολ, όμως ο Γκόρντον είπε «όχι». Στο επόμενο κόρνερ, ο Κουλιεράκης πήρε κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Το τρίτο γκολ ήρθε στο 63’. Ο Τζόλης εξαπέλυσε τρομερό σουτ εκτός περιοχής και «εκτέλεσε» τον Γκόρντον για το 3-0.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα. Στο 65’ ο Ντόακ μείωσε με κοντινό πλασέ μετά από παράλληλη σέντρα. Στο 70’ ο Κρίστι νίκησε τον Βλαχοδήμο με δυνατή κεφαλιά και έβαλε ξανά πίεση στο ματς.

Ο Βλαχοδήμος κράτησε όρθια την Ελλάδα στο 79’, όταν έδιωξε σουτ του Μακ Τόμινεϊ στην κίνηση. Στο 82’ ο Μπακασέτας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, αφήνοντας την Ελλάδα με δέκα παίκτες για το φινάλε.

Η «γαλανόλευκη» άντεξε και κράτησε μια σημαντική και γεμάτη ένταση νίκη, σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς!

Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ρουμανία: 3-1

Δανία – Λευκορωσία: 2-2

Ελβετία – Σουηδία: 4-1

Σλοβενία – Κόσοβο: 0-2