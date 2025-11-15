Μετά το ξέσπασμα της Εθνικής μέχρι και το 63′ όπου ο δείκτης του σκορ έφτασε μέχρι και το 3-0, η Σκωτία βρήκε δύο γκολ απο τους Ντόουκ και Κρίστι, στο 65ο και 70ο λεπτό αντίστοιχα.

Τα γκολ των Σκωτσέζων σε πέντε λεπτά, που μετέτρεψαν το ματς σε θρίλερ:

