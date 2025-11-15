Ξεσπά η Ελλάδα που γράφει το 3-0 με τον Χρήστο Τζόλη. Ο επιθετικός της Μπριζ εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ με το δεξί εκτός περιοχής, που δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Γκόρντον.

Δείτε παρακάτω το γκολ του Χρήστου Τζόλη: 

Τελευταία Νέα