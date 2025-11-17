Η Εθνική μας ομάδα μπορεί να έχει αποκλειστεί από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά αλλά η αγάπη του κόσμου προς αυτήν παραμένει δυνατή και αληθινή ακόμα και στα δύσκολα. Εκεί που δεν υπάρχει πια ελπίδα (πρόκρισης), τα παιδιά από το σχολείο των Ιωαννίνων ήταν εκεί για να σταθούν στο πλευρά μιας ομάδας με εξαιρετικό παρόν αλλά ακόμα πιο λαμπρό μέλλον.

Ναι η πρόκριση χάθηκε, αλλά ο φίλαθλος είναι πάντα κοντά στην ομάδα του και στις χαρές και στις λύπες και το καλύτερο μάθημα μας το έδωσαν αυτά τα παιδιά του δημοτικού που ξεκίνησαν μια ημερήσια εκδρομή από την άλλη άκρη της Ελλάδας, για να φτιάξουν τη δική τους (σχολική) κερκίδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και να αποθεώσουν παίκτες και τεχνικό επιτελείο για την προσπάθεια.

Η Εθνική τους αποζημίωσε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι (έστω και αν είχε μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον μόνο από την πλευρά των φιλοξενουμένων) με τη Σκωτία και τη νίκη της με 3-2.

Τα τύμπανα της ελπίδας (και όχι του πολέμου που δεν τα θέλει κανείς) που κρατούσαν αυτά τα παιδιά χτυπούσαν ασταμάτητα στο ρυθμό της Εθνικής, το πανό που είχαν φτιάξει εντυπωσιακό και στο τέλος οι υπογραφές που πήραν από τους διεθνείς πάνω σε μια φανέλα του Γιώργου Μασούρα, αξία ανεκτίμητη.

Κοντά στα 50 άτομα, μαθητές και δάσκαλοι έκαναν αυτό το ταξίδι γνώσης, χαράς, αλληλεγγύης για να συμπαρασταθούν στην ομάδα και κατά την επιστροφή προς την πόλη τους, στο πούλμαν, αρκετά παιδιά πέταξαν και την ατάκα: «Μήπως αντί για τα Γιάννενα να πάμε Ουγγαρία» ;

Καθώς εκεί, κόντρα στη Λευκορωσία η Εθνική μας ομάδα δίνει το τελευταίο της παιχνίδια για τα προκριματικού του Μουντιάλ. Καθώς το επόμενο ραντεβού για τα προκριματικά του Euro έχει ήδη κλειστεί όχι μόνο από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά και από το σχολείο των Ιωαννίνων!