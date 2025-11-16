Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε το πρωινό της πρόγραμμα μία ημέρα μετά το 3-2 απέναντι στη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι παίκτες που πήραν λεπτά συμμετοχής περιορίστηκαν σε αποθεραπεία, ενώ όσοι δεν αγωνίστηκαν ακολούθησαν κανονική προπόνηση.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναχωρεί για τη Βουδαπέστη, όπου θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Λευκορωσία (18/11, 21:45). Στο ταξίδι, όμως, δεν θα συμπεριληφθούν τρεις βασικοί παίκτες.

Εκτός έμειναν οι Βαγγέλης Παυλίδης, Δημήτρης Γιαννούλης και Τάσος Μπακασέτας.

– Ο Παυλίδης αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Σκωτσέζους.

– Ο Γιαννούλης δεν ήταν διαθέσιμος ούτε χθες (16/11) λόγω ενοχλήσεων.

– Ο Μπακασέτας τιμωρείται μετά την αποβολή του στο 84’ ενάντια στη Σκωτία.

Για τους δύο πρώτους, το τεχνικό τιμ έκρινε μετά το πέρας της σημερινής δουλειάς ότι δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει, δεδομένου πως το παιχνίδι με τους Λευκορώσους δεν έχει βαθμολογική σημασία.