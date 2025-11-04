Ο Βασίλης Σπανούλης συνεχίζει την πορεία του στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, μετά το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, επαναφέροντας τη γαλανόλευκη στο βάθρο μετά από 16 χρόνια. Η παραμονή του 43χρονου τεχνικού ήταν άμεση προτεραιότητα για την ΕΟΚ, ενώ την υποστήριξή του είχε εκφράσει δημόσια και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Από το 2023, ο Σπανούλης έχει ηγηθεί της ομάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες και EuroBasket, κερδίζοντας εμπειρία και αναγνώριση για τη δουλειά του. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε επίσημα τη συνέχιση της συνεργασίας, με τον τεχνικό να ηγείται των δύο πρώτων αγώνων της Εθνικής για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, κόντρα σε Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη (27/11) και Πορτογαλία εκτός έδρας (30/11).

Η συμφωνία εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα στον πάγκο, με στόχο την προετοιμασία της ελληνικής ομάδας για τις διεθνείς διοργανώσεις που ακολουθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.

Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.

Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.

H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.

Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών.»