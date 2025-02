Η Euroleague ανακοίνωσε τα πρώτα πέντε ονόματα από την κορυφαία 25άδα όλων των εποχών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Βασίλης Σπανούλης συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτά! Αξίζει να σημειωθεί πως τα ονόματα βγαίνουν χωρίς κατάταξη, ενώ κάθε Τρίτη θα ανακοινώνονται και πέντε ακόμη μέχρι να συμπληρωθεί η λίστα.

Η Euroleague ανακοίνωσε πως στην 25άδα ψηφίστηκαν οι Βασίλης Σπανούλης, Ραμούνας Σισκάουσκας, Νίκολα Βούιτσιτς, Σέρχιο Γιουλ και Νάντο Ντε Κολό!

The All-25 EuroLeague team is LOCKED 🔒

And these are the first 5 members to be announced to this prestigious team, legendary names everywhere 💯

Every Tuesday we will release 5 more so stay tuned 👀 #EuroLeague25 I #Only25 pic.twitter.com/oKMzOCPqmV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2025