Ο Άνταμ Σίλβερ αναφέρθηκε στο πλάνο για το NBA Europe, τονίζοντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά, ανεξάρτητα από το αν υπάρξει συνεργασία με τη EuroLeague ή όχι.

Ο κομισάριος του NBA ξεκαθάρισε πως ο σχεδιασμός για την ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ στάθηκε και στις μακροχρόνιες συζητήσεις που γίνονται γύρω από το project.

Παράλληλα, ο Μαρκ Τέιτουμ είχε επιβεβαιώσει στις 2 Ιουνίου ότι το NBA Europe στοχεύει να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, υπογραμμίζοντας ότι το NBA είναι έτοιμο να προχωρήσει μαζί με τη FIBA και τους υπόλοιπους συνεργάτες, ακόμη και χωρίς συμφωνία με τη EuroLeague.

Αρχικά ο Σίλβερ τόνισε για το NBA και τη EuroLeague:

«Αυτό που σχεδιάζουμε είναι να ξεκινήσουμε πρωτάθλημα 16 ομάδων, με 12 μόνιμες ομάδες, και στη συνέχεια τη δυνατότητα οποιασδήποτε ομάδας στην Ευρώπη να παίξει στις θέσεις που μένουν.

Αυτή είναι η δομή που θα χρησιμοποιήσουμε, για την οποία μιλάμε με αυτές τις πιθανές ομάδες. Μερικές είναι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, και μετά υπάρχουν κάποιες ομάδες που ενώνονται και θέλουν να ξεκινήσουν ομάδες σε πόλεις που δεν έχουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου αυτή τη στιγμή».

Για τις συζητήσεις με τη EuroLeague ανέφερε:

«Σχετικά με τη EuroLeague, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να ενσωματώσουμε αυτές τις λειτουργίες στην EuroLeague, αλλά θα προχωρήσουμε ότι και να γίνει».