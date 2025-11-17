Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με σκορ 3-2 της Σκωτίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ψηφίστηκε ως MVP του αγώνα, και όχι άδικα, καθώς η συνεισφορά του ήταν μεγάλη και όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι!

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Καρέτσας έκανε ένα φαινομενικά τεράστιο λάθος επιτρέποντας στον Κρίστι να βρεθεί σε τετ-α-τετ με τον Βλαχοδήμο. Ο Σκωτσέζος επιθετικός γύρισε στον Άνταμς ο οποίος ήταν έτοιμος να εκτελέσει, αλλά ο νεαρός μεσοεπιθετικός πρόλαβε να διορθώσει το λάθος του. Έπεσε δύο φορές πάνω στη μπάλα και έσωσε την Εθνική από την ισοφάριση, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 2-0.

Η UEFA δεν μπόρεσε να μείνει αδιάφορη και τον αποθέωσε για την ενέργειά του αυτή. «Δουλεύει σκληρά για την ομάδα του», έγραψε η UEFA για τον MVP της αναμέτρησης.