Η Ελλάδα Κ21 έδειξε ξανά πως δεν… λυγίζει πουθενά, καθώς επικράτησε με 4-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στη Λιβαδειά και έκανε το 5/5 στα προκριματικά του Euro Κ21 2027. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη κυριάρχησε απόλυτα, είχε περίπου 70% κατοχή και τελείωσε το ματς με 16-3 τελικές.

Η Γαλανόλευκη άνοιξε το σκορ στο 19’, όταν ο Σμυρλής έβγαλε την μπάλα στην περιοχή για τον Άλεν, εκείνος έκανε το γύρισμα και ο Αλεξίου εκτέλεσε από κοντά για το 1-0. Στο 26’, ο Σμυρλής πάτησε περιοχή μετά από εξαιρετική κάθετη του Τζίμα, ο ΜακΜούλαν απέκρουσε το πρώτο σουτ και ο Γκούμας με κεφαλιά στην επαναφορά έκανε το 2-0, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Ελλάδα συνέχισε στο ίδιο τέμπο. Μερικά λεπτά αργότερα, στο 62’ ο Φίλων κέρδισε πέναλτι και ο Τζίμας εκτέλεσε αλά Πανένκα για το 3-0, συνεχίζοντας το προσωπικό του σερί καθώς έχει σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια των Ελπίδων.

Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 81’ ο Σμυρλής μετά από άψογη κυκλοφορία και εξαιρετική κάθετη του Μπρέργκου, βάζοντας το… κερασάκι στην τούρτα μιας κυριαρχικής εμφάνισης.

Ελλάδα Κ21: Μπότης, Κουτσογούλας (46′ Φίλων), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης (63′ Μπρέγκου), Γκούμας (73′ Νικολάου), Παπακανέλλος, Σμυρλής (83′ Αποστολάκης), Τζίμας (64′ Μπρέγκου)

Βόρεια Ιρλανδία Κ21: ΜακΜιούλαν, Ράσελ (83′ ΜακΚάν), Φογκάρτι, Άτσενσον, Ίνγουντ (46′ Μπριγκς), Μόρισον (68′ ΜακΣτράβικ), Γουίλσον (46′ Πάτερσον), Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι (68′ Ντόχερτι), Μπαρ

