Γερμανία – Σλοβακία 6-0

Η Γερμανία έδειξε από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό και μετέτρεψε το παιχνίδι σε παράσταση. Το 4-0 του ημιχρόνου έβαλε από νωρίς τέλος σε κάθε θεωρητική αντίσταση. Ο Βόλτεμαντε άνοιξε το σκορ στο 18’, έπειτα από δημιουργία του Κίμιχ. Η Σλοβακία έχασε τεράστια ευκαιρία στο 21’ με τον Ντούρις, όμως δεν μπόρεσε να βάλει πίεση.

Στο 29’ ο Γκνάμπρι τελείωσε ιδανικά την κάθετη του Γκορέτσκα για το 2-0. Λίγο αργότερα, η κυκλοφορία των Γερμανών έφερε τον Σανέ σε θέση βολής και ο άσος της Μπάγερν έγραψε το 3-0. Στο 41’ ο Σανέ σκόραρε ξανά, μετά από σέντρα του Βιρτς, για το 4-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Γερμανία κράτησε τον ρυθμό χαμηλά αλλά παρέμεινε κυρίαρχη. Στο 67’ ο Μπάκου έκανε το 5-0 μετά από υπέροχη ανάπτυξη. Το τελικό 6-0 ήρθε στο 79’, όταν οι Γερμανοί αντάλλαξαν πέντε πάσες σε μικρό χώρο και ο Ουεντραόγκο πλάσαρε στη γωνία του Ντουμπράφκα.

Ολλανδία – Λιθουανία 4-0

Η Ολλανδία εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στο Μουντιάλ, καθώς διέλυσε με 4-0 τη Λιθουανία. Ο Ράιντερς άνοιξε το σκορ στο 16’ με σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ ο Γκερτμόνας κράτησε το σκορ χαμηλά στο πρώτο μέρος, αποκρούοντας προσπάθειες των Ντεπάι και Τίμπερ.

Στο 57’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Χάκπο εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0. Στο 60’ ο Σίμονς έκανε το 3-0 μετά από γύρισμα του Χάκπο, ενώ στο 62’ ο Μάλεν μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε για το τελικό 4-0.

Οι «οράνιε» σφράγισαν έτσι πανηγυρικά την πρωτιά του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Β.Ιρλανδία – Λουξεμβούργο: 1-0

Γερμανία – Σλοβακία: 6-0

Μάλτα – Πολωνία: 2-3

Μαυροβούνιο – Κροατία: 2-3

Ολλανδία – Λιθουανία: 4-0

Τσεχία – Γιβραλτάρ: 6-0