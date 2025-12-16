Οι οπαδοί της Αγγλίας διαμαρτύρονται έντονα, καθώς η FIFA τους παραχώρησε μόλις 4.022 εισιτήρια για τον εναρκτήριο αγώνα τους στο Ντάλας στις 17 Ιουνίου, τον ίδιο αριθμό με την Κροατία, παρά τον μεγάλο πληθυσμό της χώρας (58,6 εκατομμύρια) και την αναμενόμενη μαζική προσέλευση φιλάθλων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Αντίθετα, το Κουρασάο, με πληθυσμό μόλις 156.000 κατοίκους και έκταση αντίστοιχη του Νησιού του Γουάιτ, έλαβε 4.307 εισιτήρια για το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία, δηλαδή 285 περισσότερα από όσα παραχωρήθηκαν στην Αγγλία.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένας στους 36 κατοίκους του Κουρασάο θα μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα, ενώ για την Αγγλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι ένας στους 14.570.

Η απόφαση της FIFA έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ των Βρετανών φιλάθλων. Ο Νιλ Ρόμπινσον, υπεύθυνος εγκαταστάσεων από το Γουότφορντ, δήλωσε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα έχουμε τους περισσότερους οπαδούς στις ΗΠΑ, αλλά ένα μικρό νησί λαμβάνει περισσότερα εισιτήρια από εμάς. Η FIFA θα έπρεπε να δώσει μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων στην Αγγλία».

Πλέον μένει να φανεί αν η διοργανώτρια αρχή θα αναθεωρήσει την απόφαση ή αν τα εισιτήρια θα παραμείνουν ως έχουν, με τους οπαδούς των «τριών λιονταριών» να παραμένουν σε αναμονή και ανήσυχοι για τον τρόπο που θα στηρίξουν την ομάδα τους στην πρεμιέρα του τουρνουά.