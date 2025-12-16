Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ενδιαφέρον για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες και θα είναι το πρώτο στην ιστορία με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FIFA, μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την έναρξη της τρίτης φάσης διάθεσης εισιτηρίων κατατέθηκαν περίπου πέντε εκατομμύρια αιτήματα μέσω της επίσημης πλατφόρμας της FIFA.

Η συγκεκριμένη φάση πώλησης θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στις 18:00 ώρα Ελλάδας, με τη ζήτηση να επιβεβαιώνει το έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Τα πρώτα δεδομένα αποκαλύπτουν αυξημένη προτίμηση σε συγκεκριμένους αγώνες της φάσης των ομίλων. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η αναμέτρηση Κολομβία – Πορτογαλία, που είναι προγραμματισμένη για τις 27 Ιουνίου στο Μαϊάμι. Ακολουθούν οι αγώνες Βραζιλία – Μαρόκο (13 Ιουνίου, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ), Μεξικό – Νότια Κορέα (18 Ιουνίου, Γκουανταλαχάρα), Ισημερινός – Γερμανία (25 Ιουνίου, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ) και Σκωτία – Βραζιλία (24 Ιουνίου, Μαϊάμι).

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των αιτημάτων, οι τρεις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση βρίσκονται στην κορυφή, ενώ ακολουθούν –με βάση τη χώρα κατοικίας των φιλάθλων– η Κολομβία, η Αγγλία, ο Ισημερινός, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Σκωτία, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Γαλλία και ο Παναμάς.