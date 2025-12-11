Η FIFA βρίσκεται στο στόχαστρο έντονης κριτικής, καθώς οι τιμές εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 φτάνουν σε πρωτοφανή ύψη και οι Άγγλοι φίλαθλοι καλούνται να πληρώσουν πάνω από 5.000 λίρες μόνο για τα παιχνίδια της ομάδας τους. Οι τιμές για τα εισιτήρια των εθνικών ομοσπονδιών (PMA) έχουν αυξηθεί έως και πέντε φορές σε σχέση με το Μουντιάλ του Κατάρ, προκαλώντας την οργή αρκετών ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και την καταγγελία του Football Supporters Europe ότι η FIFA «προδίδει» τους φιλάθλους.

Για τον πρώτο αγώνα της Αγγλίας με την Κροατία στο Ντάλας, οι τιμές ξεκινούν από 198 λίρες για οικονομική κατηγορία, ενώ μπορούν να φτάσουν πάνω από 500 λίρες για premium θέσεις. Στον τελικό, το φθηνότερο εισιτήριο PMA κοστίζει 3.120 λίρες. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται τα ήδη αυξημένα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η FIFA εφαρμόζει δυναμική τιμολόγηση για τα γενικά εισιτήρια, ενώ η πλατφόρμα μεταπώλησης που διαχειρίζεται η ίδια θα επιτρέπει εξωφρενικά υψηλές τιμές για αγώνες σε ΗΠΑ και Καναδά, κρατώντας και προμήθεια 30%.

Το FSE απαιτεί άμεση παύση των πωλήσεων, διαφάνεια και επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής, ενώ η FIFA υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο αντικατοπτρίζει τις πρακτικές της αγοράς στις διοργανώτριες χώρες.