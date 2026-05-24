Λίγο πριν από την έναρξη των τελικών της Stoiximan GBL, όπου όλα δείχνουν νέο «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δημοσίευμα του BasketNews έρχεται να ταράξει τα νερά στο «τριφύλλι».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μάριους Γκριγκόνις βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Λιθουανία να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες.

Η εξέλιξη προκαλεί αίσθηση, καθώς ο έμπειρος γκαρντ είχε δηλώσει αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα πως στόχος του ήταν να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του Εργκίν Αταμάν και να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στον Παναθηναϊκό.

Πηγή: BasketNews