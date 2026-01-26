Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου Grinch, που συνελήφθη στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας από τις γαλλικές αρχές, τέθηκε υπό κράτηση και ερευνάται αν το πλοίο πλέει υπό ψευδή σημαία.

Ο 58χρονος Ινδός πλοίαρχος κρατείται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στη Ρωσία στην ανακοίνωση της εισαγγελίας της Μασσαλίας.

Ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου που συνελήφθη στα μέσα της περασμένης εβδομάδας από τις γαλλικές αρχές στη Μεσόγειο, τέθηκε υπό κράτηση και ερευνάται για το ενδεχόμενο να έπλεε υπό ψευδή σημαία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Μασσαλίας.

Το πλοίο Grinch ακινητοποιήθηκε την Πέμπτη και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Ο 58χρονος Ινδός πλοίαρχος κρατείται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται άμεση αναφορά στη Ρωσία, ωστόσο η υπόθεση συνδέεται με τη διερεύνηση ύποπτων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου, φέροντας σημαία των Νησιών Κομόρος. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, επίσης ινδικής καταγωγής, παραμένουν επί του πλοίου έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εγγράφων και επαληθευτεί η νομιμότητα της σημαίας του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 19 δέσμες κυρώσεων κατά της Μόσχας, η οποία ωστόσο έχει προσαρμοστεί στα περισσότερα από τα μέτρα και συνεχίζει να εξάγει πετρέλαιο σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, συνήθως σε χαμηλότερες τιμές. Μεγάλο μέρος αυτών των φορτίων μεταφέρεται μέσω του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου». Τον Οκτώβριο, η Γαλλία είχε προχωρήσει σε παρόμοια σύλληψη του πλοίου Boracay, στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά του επετράπη να αποπλεύσει λίγες ημέρες αργότερα.