Σε μια απόφαση με ξεχωριστό συμβολισμό για το γερμανικό ποδόσφαιρο, η Ουνιόν Βερολίνου περνά σε μια νέα εποχή, δίνοντας τα «κλειδιά» της ομάδας στη Μαρί-Λουίζ Έτα.

Η ήττα από τη Χαϊντενχάιμ έφερε άμεσα αλλαγές, με τη διοίκηση να προχωρά στην απομάκρυνση του Στέφαν Μπαουμγκάρτ και να αναθέτει προσωρινά την τεχνική ηγεσία στην 34χρονη προπονήτρια, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στον πάγκο της Κ19.

Η Έτα θα οδηγήσει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, πριν μετακινηθεί –όπως ήταν ήδη προγραμματισμένο– στη γυναικεία ομάδα του συλλόγου από το καλοκαίρι.

Με αυτή την εξέλιξη, η Ουνιόν Βερολίνου γίνεται η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Bundesliga που εμπιστεύεται γυναίκα στον πάγκο της, με τη Μαρί-Λουίζ Έτα να καταγράφει μια ιστορική πρωτιά στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

