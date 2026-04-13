Η Bundesliga άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς για πρώτη φορά γυναίκα ανέλαβε καθήκοντα πρώτης προπονήτριας σε επίπεδο κορυφαίου γερμανικού πρωταθλήματος, με τη Μαρί Λουίζ Έτα να τοποθετείται στον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου, μετά την αποχώρηση του Στέφεν Μπάουμγκαρτ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, όπου δεν έλειψαν και σχόλια με σεξιστικό περιεχόμενο απέναντι στη νέα τεχνικό.

Ωστόσο, η Ουνιόν δεν έμεινε αμέτοχη. Ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας απάντησε άμεσα σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης. Σε χαρακτηριστική απάντηση προς χρήστη που αμφισβητούσε αν μια γυναίκα μπορεί να μιλάει για τακτική, ο σύλλογος τόνισε: «Με όλο τον σεβασμό, αυτό είναι σεξισμός».

Aber genau das bist du, ein Sexist. — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 12, 2026

Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και σε άλλα σχόλια, με την ομάδα του Βερολίνου να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοιες συμπεριφορές, ενώ αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε παρόμοια ζητήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Bei aller Liebe, aber das ist Sexismus. — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 12, 2026

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, ο επίσημος λογαριασμός του συλλόγου απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό και ειρωνικό ύφος, χρησιμοποιώντας σαρκασμό για να αποδομήσει προσωπική και υποτιμητική αναφορά του χρήστη προς το πρόσωπό του, εκθέτοντάς τον δημόσια πως έχει μικρό… μόριο.