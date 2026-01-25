Σε συμφωνία με την Ουνιόν Βερολίνου για τον Άλεξ Κραλ κατέληξε ο Παναθηναϊκός, ολοκληρώνοντας μία μεταγραφή που αναμενόταν εδώ και ημέρες και πλέον απομένουν μόνο οι τελικές υπογραφές. Η διοίκηση του «Τριφυλλιού» έκλεισε έναν ποδοσφαιριστή που ήταν στις επιλογές του ο Ράφα Μπενίτεθ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, όχι πάντως στο νούμερο ένα της σχετικής λίστας, λίγο πριν από το ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο 27χρονος διεθνής Τσέχος αποτελούσε εδώ και καιρό έναν από τους βασικούς στόχους του συλλόγου. Το συμβόλαιό του με την Ουνιόν λήγει το καλοκαίρι, κάτι που έδωσε προβάδισμα στους «πράσινους» να προχωρήσουν στη συμφωνία, καθώς η γερμανική ομάδα θα τον έχανε χωρίς αντάλλαγμα στο τέλος της σεζόν. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε deal που φτάνει περίπου τις 800.000 ευρώ, ένα ποσό εξαιρετικό για τoν σύλλογο από το Βερολίνο.

Η απουσία του Κραλ από την αποστολή της Ουνιόν για το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν στο τελικό στάδιο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στην Ελλάδα.

Ο 27χρονος Κραλ αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος και λιγότερο στο “οκτώ” που έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει εμπειρία από μεγάλα πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία).

Ο παίκτης δεν ήταν στα βασικά πλάνα του προπονητή της Ουνιόν, έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι και οι Βερολινέζοι ήθελαν να τον παραχωρήσουν άμεσα, ώστε να έχουν ένα μικρό κέρδος.