Στραβοπάτημα λίγες ημέρες πριν από τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό γνώρισε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς ηττήθηκε με 1-0 στο Βερολίνο από την Ουνιόν Βερολίνου για τη Bundesliga.

Οι «ασπιρίνες» δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στο θετικό τους σερί, το οποίο μετρούσε επτά αγώνες χωρίς ήττα (έξι νίκες και μία ισοπαλία), και απώλεσαν πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Παρά την υπεροχή τους στην κατοχή και τις περισσότερες τελικές προσπάθειες, οι φιλοξενούμενοι δεν βρήκαν λύσεις στην τελική προσπάθεια. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τη σημαντικότερη στιγμή τους στο 28ο λεπτό, όταν ο Ράνι Κεντίρα πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε.