Ο Γιάννης Βρούτσης έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο X.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση

«Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μας χαρίζει μόνο μετάλλια. Με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, εμπνέει. Διδάσκει στα νέα παιδιά ότι αξίζει να προσπαθείς, να επιμένεις και να ονειρεύεσαι. Συγχαρητήρια Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου».