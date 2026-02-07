Η πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού καθίσταται υποχρεωτική από την 1η Απριλίου 2026, σύμφωνα με διάταξη του νόμου 5264/2025. Με τη ρύθμιση αυτή τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου 5222/2025, που προβλέπουν την ηλεκτρονική εξόφληση των μισθωμάτων.

Η αλλαγή περιλαμβάνεται στο άρθρο 129 του νόμου 5264/2025 (ΦΕΚ Τεύχος Α 239/19.12.2025), ο οποίος αφορά το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τη μεταφορά του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων στην ΑΑΔΕ, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις.

Τι προβλέπει η νέα διάταξη

Σύμφωνα με το άρθρο 129, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 210 του νόμου 5222/2025, που αφορούν την πληρωμή μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Το ίδιο άρθρο περιλαμβάνει και άλλες παρατάσεις προθεσμιών, όπως την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022 έως το τέλος του 2025.

Υποχρεωτική εξόφληση μέσω τραπέζης

Όπως ορίζεται στον νόμο 5222/2025 (ΦΕΚ Τεύχος Α 134/28.07.2025), η πληρωμή του ενοικίου από τους ενοικιαστές πραγματοποιείται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος πρέπει να είναι δηλωμένος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 210 του νόμου, το οποίο προσθέτει νέα παράγραφο στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σύμφωνα με αυτή, σε κάθε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης ακινήτου, η εξόφληση του μισθώματος πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν εφαρμόζονται φορολογικές απαλλαγές για τον εκμισθωτή, ενώ ο μισθωτής αποκλείεται από κάθε κρατική ενίσχυση ή επίδομα που σχετίζεται με μισθώσεις.

Εξαιρέσεις και διαδικασία εφαρμογής

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα μπορούν να καθοριστούν εξαιρέσεις από την εφαρμογή των κυρώσεων, καθώς και λεπτομέρειες για την υλοποίηση του μέτρου.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ θα καθορίσει τη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής πληρωμής των ενοικίων.