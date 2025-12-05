Το Μιλάνο προστίθεται επίσημα στις ιταλικές πόλεις που προχωρούν σε απαγόρευση των λεγόμενων key boxes, των μικρών κλειδοθηκών που χρησιμοποιούνται για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, από τον Ιανουάριο του 2026 η χρήση αυτών των κουτιών δεν θα επιτρέπεται πλέον. Η απαγόρευση αφορά κυρίως την τοποθέτησή τους σε στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, όπως οδικές πινακίδες, φράχτες, πύλες, στύλους φωτισμού ή άλλες κατασκευές που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο.

Όσοι δεν συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ, ενώ θα επιβαρύνονται και με τα έξοδα απομάκρυνσης των key boxes. Τα κουτιά αυτά εξυπηρετούν το αυτόνομο check-in των επισκεπτών, ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο δήμος, η τοποθέτησή τους χωρίς άδεια κατάληψης δημόσιου χώρου και χωρίς την καταβολή αντίστοιχου τέλους συνιστά παράνομη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών.

Όπως αναφέρει το Euronews, το Μιλάνο δεν είναι η πρώτη πόλη που λαμβάνει τέτοια μέτρα. Με την αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τουριστικές πόλεις όπως η Φλωρεντία, η Μπολόνια, η Ρώμη και η Βενετία έχουν ήδη απαγορεύσει τα key boxes.

Το ψήφισμα αναφέρεται και σε λόγους ασφαλείας. Οι κλειδοθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατες δικαστικές έρευνες.

Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έχουν προθεσμία 30 ημερών για να συμμορφωθούν και να απομακρύνουν τα κιβώτια- εάν δεν το πράξουν, θα πρέπει να πληρώσουν το πρόστιμο και να καλύψουν τα έξοδα απομάκρυνσης από τον δήμο.

Διαμαρτυρίες πολιτών κατά της εξάπλωσης των κλειδοκιβωτίων

Το φαινόμενο των κλειδοκιβωτίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη βάση στις ιταλικές πόλεις, όπου οι κάτοικοι και οι τοπικές επιτροπές καταγγέλλουν τον αντίκτυπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στον αστικό και κοινωνικό ιστό.

Στο Τραστέβερε, μια ιστορική γειτονιά της Ρώμης, ορισμένα κουτιά έχουν σαμποταριστεί, έχουν καλυφθεί με αυτοκόλλητα ή έχουν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα ως σύμβολο διαμαρτυρίας κατά του πολλαπλασιασμού των τουριστικών μισθώσεων και του υπερτουρισμού.