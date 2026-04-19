Με στόχο να φέρει χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα πίσω στην αγορά των ενοικίων, το Υπουργείο Οικονομικών “ποντάρει” στο νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα “Ανακαινίζω”. Με επιδοτήσεις που αγγίζουν το 90% και καλύπτουν από υδραυλικά μέχρι ενεργειακά κουφώματα, το πρόγραμμα βάζει τέλος στις επιφανειακές παρεμβάσεις και θέτει έναν αυστηρό όρο… Τα σπίτια αυτά θα πρέπει να στεγάσουν οικογένειες και όχι τουρίστες, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb) απαγορεύεται ρητά για μία πενταετία.

Επιδότηση έως 90%

Εδώ είναι που το πράγμα γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Η επιδότηση ξεκινά από το 80% και μπορεί να αγγίξει το 90% για πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία ή σπίτια σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης καλύπτει μόλις το 10% του κόστους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει στα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο να ανακαινιστούν από 15.000 έως 20.000 κατοικίες, κυρίως παλαιά διαμερίσματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Η επιχορήγηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και στις 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Όχι στο Airbnb

Υπάρχει όμως ένας «κόφτης» που δείχνει την κοινωνική κατεύθυνση του προγράμματος. Το κράτος σου δίνει τα χρήματα, αλλά σου ζητάει να στηρίξεις την τοπική αγορά ενοικίων.

Για 5 χρόνια, το ακίνητο απαγορεύεται ρητά να ανέβει σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Είτε θα μείνεις εσύ μέσα, είτε θα το νοικιάσεις σε κάποιον για μόνιμη κατοικία. Είναι μια κίνηση για να βρεθούν επιτέλους σπίτια για νέα ζευγάρια και οικογένειες που σήμερα δυσκολεύονται να βρουν στέγη.

Ποιοι μπαίνουν στο πρόγραμμα;

Τα κριτήρια είναι αρκετά διευρυμένα, ώστε να μην αποκλείεται η μεσαία τάξη. Ένας άγαμος με εισόδημα έως 25.000€ ή ένα ζευγάρι με 35.000€ (συν 5.000€ για κάθε παιδί) μπορούν να κάνουν αίτηση. Το καλύτερο; Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, ούτε περιορισμός αν έχεις παραπάνω από ένα ακίνητο που θέλεις να φτιάξεις.