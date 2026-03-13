Σε ανακοίνωση της CENTCOM αναφέρεται ότι τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 στο δυτικό Ιράκ. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) στις 12 Μαρτίου, με έξι μέλη πληρώματος να επιβαίνουν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης των υπολοίπων συνεχίζονται στην περιοχή.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η απώλεια του αεροσκάφους δεν αποδίδεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Η CENTCOM σημείωσε επίσης ότι οι ταυτότητες των στρατιωτικών που επέβαιναν στο KC-135 θα παραμείνουν απόρρητες για 24 ώρες, έως ότου ενημερωθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς τους.