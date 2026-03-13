Σε ανακοίνωση της CENTCOM αναφέρεται ότι τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 στο δυτικό Ιράκ. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) στις 12 Μαρτίου, με έξι μέλη πληρώματος να επιβαίνουν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης των υπολοίπων συνεχίζονται στην περιοχή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η απώλεια του αεροσκάφους δεν αποδίδεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Η CENTCOM σημείωσε επίσης ότι οι ταυτότητες των στρατιωτικών που επέβαιναν στο KC-135 θα παραμείνουν απόρρητες για 24 ώρες, έως ότου ενημερωθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς τους.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Σάκης Τανιμανίδης: Τελικά τι σημαίνει να πετυχαίνεις? | AnesTea The Podcast
Τελευταία Νέα