Αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 των Ηνωμένων Πολιτειών κατέπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με μία από τις πιθανές αιτίες να θεωρείται η σύγκρουση στον αέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη-δεξαμενόπλοια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς διατηρούν τα μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη, εφοδιασμένα πλήρως με καύσιμα, επιτρέποντάς τους να επιχειρούν σε μεγάλες αποστάσεις από τη βάση τους.

Πρόκειται για μια πολύπλοκη επιχείρηση ανεφοδιασμού, στην οποία συνήθως συμμετέχουν πολλά αεροσκάφη ταυτόχρονα, καθένα από τα οποία χρειάζεται καύσιμα εν πτήσει. Η διαδικασία απαιτεί υψηλό επίπεδο συντονισμού και ακρίβειας.

Η διαδικασία του εναέριου ανεφοδιασμού

Ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται όταν το μαχητικό πλησιάζει πολύ κοντά στο αεροσκάφος-δεξαμενόπλοιο. Έπειτα, ένας σωλήνας επεκτείνεται και χαμηλώνει από το KC-135, ώστε να συνδεθεί με το αεροσκάφος που λαμβάνει καύσιμα.

Ο πιλότος του μαχητικού καθοδηγείται από φώτα που βρίσκονται κάτω από το δεξαμενόπλοιο, προκειμένου να τοποθετηθεί με ακρίβεια και να επιτευχθεί η σύνδεση. Όπως αναφέρεται, η διαδικασία αυτή επιτρέπει στο σύστημα να «κουμπώσει» κυριολεκτικά στο αεροσκάφος-δέκτη.

Μετά την επαφή, ξεκινά η μεταφορά καυσίμου, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Καθ’ όλη τη διάρκεια, τα δύο αεροσκάφη πετούν σε απόσταση λίγων μόνο ποδιών, συχνά μέσα στη νύχτα, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας.

Η επιχείρηση απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία από τον πιλότο, ο οποίος πρέπει να διατηρεί σταθερή επαφή με τον σωλήνα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με έναν μηχανισμό σε σχήμα «shuttlecock», ενώ γύρω του μπορεί να πετούν και άλλα αεροσκάφη.

Συνθήκες και αποστολή

Κατά τη διάρκεια τέτοιων αποστολών, τα φώτα των αεροσκαφών συχνά παραμένουν σβηστά, ώστε να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους από τον εχθρό. H Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε πάνω από το Ιράκ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πόσο κοντά βρισκόταν στα σύνορα με το Ιράν.

Το KC-135 πετά συνήθως με πλήρωμα τριών ατόμων: έναν πιλότο, έναν συγκυβερνήτη και έναν χειριστή του βραχίονα ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (USAF), η Διοίκηση Αερομεταφορών (Air Mobility Command) διαθέτει σχεδόν 400 τέτοια αεροσκάφη στον στόλο της.