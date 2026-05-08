Η αποκάλυψη του πρώτου τουρκικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) με την ονομασία Yildirimhan στην έκθεση SAHA Expo 2026 δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα βήμα στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αγκυρας. Πρόκειται για μια στρατηγική «έκρηξη» που αλλάζει τα δεδομένα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και ανασχεδιασμό αμυντικών δογμάτων σε Αθήνα και Τελ Αβίβ.

Μέχρι πρότινος, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από τον πύραυλο Tayfun, του οποίου το βεληνεκές των 1.000 χιλιομέτρων έθετε ήδη το σύνολο της ελληνικής επικράτειας εντός εμβέλειας. Εφόσον το σχέδιο ολοκληρωθεί, ο Yildirimhan μεταφέρει την Τουρκία σε μια κλειστή λέσχη ελάχιστων κρατών. Με εμβέλεια που αγγίζει τα 6.000 χιλιόμετρα, ταχύτητες που κυμαίνονται από 9 έως 25 Mach και δυνατότητα αλλαγής της πορείας του εν πτήσει, ο πύραυλος αυτός δεν απειλεί πλέον μόνο γείτονες, αλλά ολόκληρες ηπείρους.

Προς το παρόν, βέβαια, είναι απλά ένα πρόπλασμα και το πρωτότυπο θα είναι έτοιμο για τις πρώτες δοκιμές σε 4-5 χρόνια, πιθανότατα στο πεδίο δοκιμών που ετοιμάζει η Τουρκία στη Σομαλία, ενώ επιχειρησιακά έτοιμος θα είναι σε μία δεκαετία.

Η ικανότητά του να μεταφέρει κεφαλή 3.000 κιλών και η χρήση προηγμένων συστημάτων πρόωσης υγρών καυσίμων υποδηλώνουν, όμως, ότι η Τουρκία στοχεύει πλέον σε επιχειρήσεις και να ασκήσει αποτροπή πέρα από τα στενά γεωγραφικά της όρια. Για την Ελλάδα, ο Yildirimhan αποτελεί την κορύφωση μιας απειλής που γίνεται όλο και πιο «ασύμμετρη». Ενώ η ελληνική αεράμυνα επενδύει σε συστήματα όπως οι Belh@rra και οι αναβαθμίσεις των Patriot, η ύπαρξη ενός βαλλιστικού πυραύλου τέτοιας ταχύτητας, δυνατοτήτων και εμβέλειας δημιουργεί ένα πρόβλημα χρόνου αντίδρασης.

Από τα βάθη της Ανατολίας

Οι στρατιωτικοί αναλυτές στην Αθήνα επισημαίνουν ότι η Αγκυρα δεν χρειάζεται πλέον να μετακινήσει δυνάμεις στο Αιγαίο για να ασκήσει πίεση. Ο Yildirimhan επιτρέπει πλήγματα από τα βάθη της Ανατολίας, καθιστώντας τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις κρίσιμες υποδομές ευάλωτα σε ελάχιστα λεπτά. Η Αθήνα καλείται πλέον να επιταχύνει τις συζητήσεις για την απόκτηση δικού της «αντιβαλλιστικού θόλου» και να ενισχύσει τη στρατηγική της συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, αναζητώντας τεχνολογίες αναχαίτισης υπερηχητικών στόχων.

Αν για την Ελλάδα ο πύραυλος είναι μια άμεση απειλή γειτονίας, για το Ισραήλ αποτελεί μια πρόκληση για την περιφερειακή του κυριαρχία.

Το Ισραήλ διαθέτει τα πλέον εξελιγμένα αντιπυραυλικά συστήματα στον κόσμο (Arrow 3, Iron Dome, David’s Sling), όμως ο Yildirimhan με την ταχύτητα Mach 25 δοκιμάζει τα όρια ακόμη και των πιο προηγμένων ραντάρ. Η ανησυχία στο Τελ Αβίβ εντείνεται από το γεγονός ότι η Τουρκία, υπό την παρούσα ηγεσία της, υιοθετεί συχνά εχθρική ρητορική και δεν κρύβει τη θέλησή της σε κάποια φάση να αποκτήσει πυρηνικά και, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ισραήλ, έναν τέτοιο πύραυλο τον φτιάχνεις για να του φορέσεις πυρηνική κεφαλή. Κατά τον ισραηλινό αναλυτή Σάι Γκαλ, «η Τουρκία δεν κατασκευάζει πυραύλους μόνο για να υπερασπιστεί το έδαφός της, χτίζει βεληνεκές για να αποφασίσει ποιος ζει υπό την τουρκική πίεση».

Η δυνατότητα της Αγκυρας να πλήξει οποιοδήποτε σημείο του Ισραήλ με έναν πύραυλο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστεί, υποχρεώνει τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν στενά τη μεταφορά τεχνολογίας (πιθανώς από την Κίνα ή το Πακιστάν) που επέτρεψε την ανάπτυξη αυτού του όπλου. Για την Ελλάδα και το Ισραήλ η πρόκληση είναι κοινή: η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας που θα μπορεί να αντιμετωπίσει την «υπερηχητική» απειλή. Η Μεσόγειος εισέρχεται σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση, όπου η ισχύς των πυραύλων μπορεί να καθορίσει τις διπλωματικές ισορροπίες των επόμενων δεκαετιών.