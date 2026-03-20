Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε βίντεο στο διαδίκτυο για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον επισιτισμό όπου αναφέρει τα εξής:

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά!

Κι αν δεν δουλεύεις στείλε το σε κάποιον φίλο ή φίλη σου που δουλεύει!

Υπογράφηκε η νέα (συλλογική) σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς σας! Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό.

Πλέον, ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται: από 930 ευρώ έως 1100 ευρώ συν επιδόματα όπως 10% για εποχική δουλειά και έως συν 15% για τουριστική εκπαίδευση.

Καλύπτουμε έτσι έως και 400.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 15% των μισθωτών στη χώρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης».

Yπενθυμίζεται ότι η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε στο MEGA για τη νέα συλλογική σύμβαση που υπεγράφη.

«Να το πούμε πολύ απλά. Όσοι μας παρακολουθούν και δουλεύουν σε εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε μπαρ, επηρεάζονται εν δυνάμει από αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι από τις μεγαλύτερες συλλογικές συμβάσεις που μπορούν να υπογραφούν και προβλέπει αύξηση μισθών.

Η αύξηση κυμαίνεται στον κατώτατο μισθό από 8% περίπου, από 6% έως 25%. Δηλαδή, η σύμβαση προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός στην εστίαση ξεκινάει πλέον από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνει.

Και προβλέπονται επιπλέον παροχές όπως: Τριετίες με προσαύξηση 5%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης μέχρι 15%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%. Αλλά όλα αυτά προστίθενται και έρχονται να διευρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα μέχρι 400.000 εργαζομένων σε αυτόν τον κλάδο», ανέφερε μεταξύ άλλων η κα Κεραμέως.