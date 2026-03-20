Για καθαρά αμυντική ενέργεια στο πλαίσιο της συμφωνίας με έναν «στρατηγικό εταίρο» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, αναφερόμενος στη συζήτηση για την επιχείρηση των συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η πυροβολαρχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021 και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στην περιοχή. Οπως είπε μετά την λήξη των εργασιών της συνόδου κορυφής, εάν δεν αποτρεπόταν η επίθεση σε ενεργειακή υποδομή θα θα μπορούσαν να εκτοξευτούν οι πετρελαϊκές τιμές.

Και μάλιστα τόνισε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία βρέθηκαν σε κοινή γραμμή και πρωταγωνίστησαν στην πρόταση για ένα «μορατόριουμ» – να αποκλείονται τα πλήγματα από οποιαδήποτε πλευρά κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Κόλπο.

Ως προς τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τους Patriot, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν» τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων. Οπως τόνισε, οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι νομικά ανυπόστατοι και άκαιροι.