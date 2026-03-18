Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Αλεξανδρούπολη. Από το βήμα τη εκδήλωσης ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει ταυτίσει το όνομά της με το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Το σκάνδαλο των υποκλοπών. Που δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν ένας οργανωμένος μηχανισμός». τόνισε.

«Η υπόθεση αυτή έχει αρχίσει να ξετυλίγεται ανεξέλεγκτα για την κυβέρνηση, όσο και να προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν και να τη κουκουλώσουν. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν επιστολές και είναι πολλά τα στόματα που έχουν ήδη αρχίσει να μιλάνε. Και δε θα τη γλιτώσουν χωρίς να λογοδοτήσουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στην δικαιοσύνη. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όσος χρόνος κι αν περάσει».

«Αξιόπιστη και ισχυρή Ελλάδα διεθνώς, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αξιοπιστία, διαφάνεια, δικαιοσύνη, εντιμότητα στο εσωτερικό» υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός ενώ σε άλλο σημείο είπε: εθνική πυξίδα, σημαίνει να έχεις το σθένος, να πεις όχι στις ΗΠΑ και στη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων, όταν οι ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο τη χώρα και τα εθνικά της συμφέροντα. Όπως έκανε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Σημαίνει να μη λες ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όταν αυτή παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο. Ειδικά όταν ξέρεις πόσο σημαντικό είναι το διεθνές δίκαιο για τη χώρα σου. Εθνική Πυξίδα, επίσης, σημαίνει, όταν γίνεται γενοκτονία στη Γάζα, -να μην αγκαλιάζεις τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο -να έχεις το σθένος να αναγνωρίσεις το κράτος της Παλαιστίνης, όπως έκαναν τόσα ευρωπαϊκά κράτη.

να έχεις το σθένος να στηρίξεις ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στο Ισραήλ, όπως πάλι έκαναν τόσα κράτη».

Σε άλλο σημείο είπε «Η εθνική πυξίδα που προτείνω, λοιπόν, σε αντίθεση με αυτά τα δείγματα υποτέλειας, δείχνει καθαρά: Ναι σε αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Όχι σε λευκές επιταγές. Πρέπει να εξασφαλισθούν σαφείς όροι στη Συμφωνία για την αμυντική μας συνεργασία. Ναι σε συμμάχους. Όχι σε προστάτες».

Για την Κύπρο είπε: «Η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε απειλές και κινδύνους πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική» .

Εξέφρασε την άποψη ότι «Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, όπως έχει ήδη η Γαλλία, και να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Κίνα όπως κάνουν ήδη τόσες άλλες δυτικές χώρες».

«Οι πόλεμοι των τελευταίων τεσσάρων χρόνων δεν είναι, όπως κάποιοι λένε, ευκαιρία για να γίνουμε ακόμη πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη της Δύσης. Αλλά καμπανάκι κινδύνου να φτάσει ο πόλεμος και στη γειτονιά μας. Την ίδια στιγμή που θα προασπίζουμε αποφασιστικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί του πεδίου, θα πρέπει να δουλεύουμε εντατικά για την ειρήνη και την σταθερότητα ώστε να αποφύγουμε νέες κρίσεις» σημείωσε.

«Επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη περάσαμε από τη γραφειοκρατία στη συμβουλοκρατία»

«Η διαφθορά και η ακρίβεια δεν είναι δύο παράλληλα προβλήματα. Είναι αλληλένδετα. Γιατί όταν το δημόσιο χρήμα διοχετεύεται σε λίγους, όταν ανακυκλώνεται μέσα σε ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, σε συμβούλους, σε συμβάσεις, σε αναθέσεις, σε μηχανισμούς που υπηρετούν τους ίδιους και τους ίδιους, τότε αυτό το κόστος δεν εξαφανίζεται. Μετακυλίεται στην κοινωνία» είπε ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ακόμα έκανε λόγο για «ένα ρεύμα που δεν φαίνεται πάντα στην επιφάνεια, αλλά δυναμώνει» σημειώνοντας πως «είναι η ανάγκη για κάτι νέο. Ένα νέο ξεκίνημα που βάζει στο επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη» με το κοινό να τον καλεί «να βάλει μπρος» και εκείνος να λαμβάνει την πάσα καλώντας τον κόσμο να βάλει αυτός εμπρός και αυτός θα ακολουθήσει.