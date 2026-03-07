Ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας πολιτών Θεσσαλονίκης για την Ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, όπου, όπως τόνισε, συμμετείχε για να ακούσει τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις των πολιτών. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ άλλων για τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και για την ανάγκη προοδευτικής παράταταξης.

Παράλληλα, ο ίδιος εξέφρασε την έκπληξή του για τη μεγάλη συμμετοχή, αλλά κυρίως για τη φρεσκάδα των ομιλητών και την παρουσία νέων ανθρώπων που, όπως είπε, «μας γεμίζουν με αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει ξανά ελπίδα και προοπτική στον χώρο μας και στη χώρα μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα, χωρίς κεντρικό συντονισμό, γεγονός που δείχνει –όπως είπε– την ανάγκη των πολιτών για συζήτηση και δράση. «Η κοινωνία των προοδευτικών πολιτών έχει σφυγμό, είναι ζωντανή και διεκδικεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο «πολιτικά ανήθικο καθεστώς που κυβερνά εδώ και επτά χρόνια» να συνεχίσει να εντείνει τις ανισότητες και τη διαφθορά.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση στα ποσοστά της, ωστόσο «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος που θα αμφισβητήσει» και θα δώσει ελπίδα για μια εναλλακτική προοπτική. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λειτουργεί με «αλαζονεία και κυνισμό», έχοντας βυθίσει τη χώρα «στη διαφθορά, στην ακρίβεια και στις ανισότητες».

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να κινητοποιηθούν όχι από διάθεση εκδίκησης ή ιδιοτέλειας, αλλά από την ανάγκη να δημιουργηθεί προοπτική για τους νέους, αξιοπρεπείς μισθοί για τους εργαζόμενους και σεβασμός για τους συνταξιούχους. «Παραδώσαμε το 2019 μια χώρα που βγήκε από τη χρεοκοπία και την επιτροπεία. Εκείνοι την παρέδωσαν ξανά στην ολιγαρχία και στα καρτέλ», ανέφερε.

Ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις: «Μπαίνουμε σε μια νέα, πολύ δύσκολη περίοδο»

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ότι «μπαίνουμε σε μια νέα, πολύ δύσκολη περίοδο». Επεσήμανε ότι οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις και στην Ελλάδα και υπογράμμισε την ανάγκη επιστροφής σε μια «πολυδιάστατη εθνική στρατηγική», όπως εκείνη που ίσχυε από το 1974 έως το 2019. «Χρειαζόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή, αλλά και σταθερή στις αξίες της, στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης», σημείωσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις οικονομικές συνέπειες των συγκρούσεων, εκτιμώντας ότι μπορεί να οδηγήσουν σε νέο κύμα ακρίβειας. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση να φτιάξει ασπίδα απέναντι στον πληθωρισμό και στην ενεργειακή κρίση», είπε, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια εναλλακτική πολιτική που να μειώνει τις ανισότητες.

Αναγκαία η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης

Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε τρία ερωτήματα: γιατί, πώς και με ποιους μπορεί να γίνει η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Όπως είπε, η απουσία ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου «είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία» και ενέχει τον κίνδυνο ενίσχυσης της ακροδεξιάς. «Καμία από τις υπάρχουσες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί σήμερα από μόνη της», τόνισε.

Αναλύοντας το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ανασύνθεση, σημείωσε ότι «δεν αρκεί πλέον η πρόσθεση δυνάμεων· χρειάζεται πολλαπλασιασμός». Κάλεσε σε «μόχλευση των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας» και σε υπέρβαση των μικροκομματικών και προσωπικών ιδιοτελειών, ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό όραμα πολιτικής αλλαγής.

«Με όλους όσους αντιλαμβάνονται την ανάγκη για μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διεξόδου», απάντησε στο ερώτημα «με ποιους». Τόνισε ότι η νέα προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί στην προσφορά και όχι στη ζήτηση, αφήνοντας πίσω παθογένειες του παρελθόντος.

Το «ραντεβού με την ιστορία»

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας παρομοίασε την πολιτική μάχη με το ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι «θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα όταν έχουμε σχέδιο, εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση και εμπειρία». Κατέληξε με τη φράση: «Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις: να πας νωρίτερα και να σε στήσει, ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε».