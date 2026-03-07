- Drone χτύπησε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
- Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα αναστείλει πλήγματα σε γειτονικές χώρες εκτός κι αν προέλθουν επιθέσεις από αυτές
- Επαναπατρίστηκαν άλλοι 277 Έλληνες από Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Eιθέσεις στο Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, μια εβδομάδα μετά την έναρξη ενός πολέμου που έχει πλήξει τη Μέση Ανατολή. Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της ιρανικής πρωτεύουσας εθεάθη να φλέγεται, σύμφωνα με βίντεο.
- Αντιμέτωποι με αντίποινα: Τα κράτη του Κόλπου συνεχίζουν να αποκρούουν αντίποινα, με τη Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι να αναφέρουν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις το Σάββατο το πρωί.
- Οι όροι του Τραμπ: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους εντός του Ιράν από την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τα διακυβεύματα την Παρασκευή, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέχρι μια «άνευ όρων παράδοση».
- Απειλές του Ιράν σε όσες ευρωπαϊκές χώρες συμμαχήσουν με ΗΠΑ και Ισραήλ
- Κούρδοι στο στόχαστρο: Από τότε που αποκαλύφθηκε ότι η CIA εργαζόταν για τον εξοπλισμό ιρανικών κουρδικών ομάδων , τα στρατόπεδά τους έχουν γίνει στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων. Το CNN επισκέπτεται ένα στρατόπεδο στο βόρειο Ιράκ για να ακούσει τις απόψεις των κατοίκων.
- Σφοδρές ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν την κρατική τηλεόραση του Ιράν και άλλες περιοχές στην Τεχεράνη
- Ένας διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πλέον «κλειστό» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πλοία επιχειρήσουν να περάσουν θα δεχθούν επίθεση.
- Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί εν δράσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.
«Όνειρο που θα πάρετε στον τάφο σας» – Ο Πεζεσκιάν απαντά στον Τραμπ για την παράδοση άνευ όρων
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε την απαίτηση των ΗΠΑ για παράδοση «άνευ όρων» ως «ένα όνειρο που πρέπει να πάρουν στον τάφο τους», σε ομιλία που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα «θα σταθεί μέχρι το τέλος» και δεν πρόκειται να υπάρξει παράδοση, καλώντας τους Ιρανούς να αφήσουν […]
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC News επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει συζητήσει ανεπίσημα την πιθανότητα αποστολής χερσαίων στρατευμάτων τόσο με στενούς συνεργάτες του όσο και με Ρεπουμπλικάνους παράγοντες εκτός του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, […]
Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο – Ενέκριναν πώληση χιλιάδων βομβών στο Ισραήλ
Ενισχύονται οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο, ενώ εγκρίθηκε και η πώληση βομβών στο Ισραήλ. Την ώρα που η Μέση Ανατολή «φλέγεται», ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή στέλνοντας και τρίτο αεροπλανοφόρο. Συγκεκριμένα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει στον Κόλπο USS George H.W. Bush, […]
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και δέκα τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο
Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια πολυκατοικίας που επλήγη σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς υπάρχουν αρκετοί εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. «Λόγω της εχθρικής επίθεσης, τμήμα μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Κίιβσκι του Χαρκόβου […]