Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε την απαίτηση των ΗΠΑ για παράδοση «άνευ όρων» ως «ένα όνειρο που πρέπει να πάρουν στον τάφο τους», σε ομιλία που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα «θα σταθεί μέχρι το τέλος» και δεν πρόκειται να υπάρξει παράδοση, καλώντας τους Ιρανούς να αφήσουν […]