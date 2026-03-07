  • Drone χτύπησε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
  • Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα αναστείλει πλήγματα σε γειτονικές χώρες εκτός κι αν προέλθουν επιθέσεις από αυτές
  • Επαναπατρίστηκαν άλλοι 277 Έλληνες από Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  • Eιθέσεις στο Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, μια εβδομάδα μετά την έναρξη ενός πολέμου που έχει πλήξει τη Μέση Ανατολή. Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της ιρανικής πρωτεύουσας εθεάθη να φλέγεται, σύμφωνα με βίντεο.
  • Αντιμέτωποι με αντίποινα: Τα κράτη του Κόλπου συνεχίζουν να αποκρούουν αντίποινα, με τη Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι να αναφέρουν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις το Σάββατο το πρωί.
  • Οι όροι του Τραμπ: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους εντός του Ιράν από την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τα διακυβεύματα την Παρασκευή, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέχρι μια «άνευ όρων παράδοση».
  • Απειλές του Ιράν σε όσες ευρωπαϊκές χώρες συμμαχήσουν με ΗΠΑ και Ισραήλ
  • Κούρδοι στο στόχαστρο: Από τότε που αποκαλύφθηκε ότι η CIA εργαζόταν για τον εξοπλισμό ιρανικών κουρδικών ομάδων , τα στρατόπεδά τους έχουν γίνει στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων. Το CNN επισκέπτεται ένα στρατόπεδο στο βόρειο Ιράκ για να ακούσει τις απόψεις των κατοίκων.
  • Σφοδρές ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν την κρατική τηλεόραση του Ιράν και άλλες περιοχές στην Τεχεράνη
  • Ένας διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πλέον «κλειστό» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πλοία επιχειρήσουν να περάσουν θα δεχθούν επίθεση.
  • Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί εν δράσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα