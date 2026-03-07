O Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει υποστεί ήττα στη Μέση Ανατολή και για αυτό ο Πεζεσιάν ζήτησε συγγνώμη από τις γείτονες χώρες.

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως το Ιράν «έχει απολογηθεί και παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή», δεσμευόμενο ότι δεν θα επιτεθεί ξανά εναντίον τους. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της «αμείλικτης επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι η πρώτη φορά «σε χιλιάδες χρόνια» που το Ιράν χάνει από τις γειτονικές χώρες της περιοχής, προσθέτοντας πως οι ιρανικές αρχές του είπαν «ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ», στο οποίο εκείνος απάντησε «παρακαλώ».

Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε το Ιράν «όχι πλέον τον νταή της Μέσης Ανατολής, αλλά τον χαμένο της περιοχής», προβλέποντας ότι θα παραμείνει σε αυτή τη θέση «για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή να καταρρεύσει πλήρως».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι «σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκονται υπό «σοβαρή εξέταση» περιοχές και ομάδες που μέχρι τώρα δεν είχαν συμπεριληφθεί σε στρατιωτικούς στόχους, λόγω, όπως είπε, της «κακής συμπεριφοράς του Ιράν».

Το μήνυμά του κατέληγε με τη φράση: «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!» και με την υπογραφή «President DONALD J. TRUMP».

