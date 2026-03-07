Στο επίκεντρο της ομιλίας του στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών στην Ξάνθη, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), Κώστας Καραμανλής, υπογράμμισε ότι «στην Περιφέρεια χτυπά η καρδιά της Ελλάδας». Όπως σημείωσε, μια ισχυρή Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς παραγωγικά ακμαία και οικονομικά εύρωστη Περιφέρεια.

Η γήρανση και η απομάκρυνση των νέων από τη γη

Ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής περιφέρειας. Επεσήμανε ότι η αποστασιοποίηση των νέων από το αγροτικό επάγγελμα και η τάση φυγής από τη γη απειλούν με «εγκατάλειψη της Περιφέρειας και ερημοποίηση της υπαίθρου».

Ανάγκη για ανασύνταξη και τολμηρές δράσεις

Τόνισε πως «μια τέτοια εξέλιξη συνιστά μείζονα εθνική απειλή» και ζήτησε να υπάρξει άμεση δράση. Υπογράμμισε ότι τώρα είναι η ώρα για ανασύνταξη και τολμηρές πρωτοβουλίες, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Τα προβλήματα των αγροτών και η «πράσινη μετάβαση»

Αναφερόμενος στη ραγδαία όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, τις διακυμάνσεις στις τιμές λιπασμάτων και ζωοτροφών και τις επιπτώσεις των «εσπευσμένων και πρόχειρων αποφάσεων της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση». Επισήμανε επίσης τον κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισμού εις βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων λόγω της συμφωνίας ΕΕ–MERCOSUR, ενώ αναφέρθηκε και στις ζημιές των κτηνοτρόφων από ζωονόσους.

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν αποτελούν «επαναλαμβανόμενο δρώμενο», αλλά είναι αποτέλεσμα χρόνιων δυσλειτουργιών και αδυναμιών που δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Όπως είπε, όσο η αγροτική πολιτική περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα και προσωρινές παροχές, η κρίση θα συνεχίζεται.

Συνεταιρισμοί νέου τύπου και στήριξη των νέων αγροτών

Ο κ. Καραμανλής υποστήριξε ότι μονόδρομος είναι η ενίσχυση συλλογικών αγροτικών σχημάτων νέου τύπου, δηλαδή σύγχρονων συνεταιρισμών που λειτουργούν ως επιχειρηματικές οντότητες. Αυτοί, όπως είπε, πρέπει να επενδύουν στην έρευνα, την καινοτομία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια, με επαγγελματικές διοικήσεις και βιομηχανικά πρότυπα παραγωγής.

Αναγκαίος ο διακανονισμός των κόκκινων δανείων

Πρότεινε την επανένταξη στην παραγωγή των σχολαζουσών εκτάσεων, την έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στην Περιφέρεια. Ζήτησε επίσης χαμηλότοκα δάνεια για νέους αγρότες χωρίς αυστηρές εγγυήσεις.

Για τα κόκκινα δάνεια των αγροτών και των συνεταιρισμών, τόνισε ότι ο διακανονισμός τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάταξη του τομέα. Επεσήμανε ότι οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα και κάλεσε για την επιτάχυνσή τους, σύμφωνα με τον νόμο και τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως ανέφερε, πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα το άρθρο 39 του Ν. 3259/2004 για τα πανωτόκια.