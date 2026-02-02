Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Καλαμάτας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την πολιούχο της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, με έντονο συμβολισμό και πολιτικές αποχρώσεις, παρουσία και του επίσης πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Στην Καλαμάτα, ανήμερα των εκδηλώσεων για την πολιούχο της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, σε τελετή με έντονο συμβολισμό και σαφείς πολιτικές αποχρώσεις. Στην τελετή παρευρέθηκε και ο επίσης πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς.

Στην ομιλία του, ο κ. Καραμανλής εστίασε στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη καθαρών θέσεων και σταθερού προσανατολισμού. Επεσήμανε ότι η χώρα πρέπει να προβάλλει με σαφήνεια τις θέσεις της και να αποφεύγει τα «επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα».

«Είναι σημαντικό να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως προϋπόθεση είναι «να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού». Με νόημα πρόσθεσε ότι «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Αναφορές στην Τουρκία και τα εθνικά θέματα

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν «δύσκολο γείτονα» που επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή, επικαλούμενος τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και διεθνείς συμφωνίες. Αναφέρθηκε σε «τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX» και συνέδεσε την ένταση με το γεγονός ότι αυτή εκδόθηκε «τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας – Τουρκίας».

Υπογράμμισε ότι η απάντηση της Ελλάδας πρέπει να βασίζεται σε αποφασιστικότητα και εθνική συνεννόηση, επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας απέναντι στις προκλήσεις.

Η τιμητική διάκριση και οι αναφορές στην ιστορία

Ο Κώστας Καραμανλής εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμή που του επιφύλαξε η πόλη, ευχαριστώντας τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την απόφαση. Χαιρέτισε επίσης τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «γνήσιο πατριώτη» και «ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια», προσθέτοντας ότι «από σήμερα… είμαστε και συντοπίτες».

Με αναφορά στην ιστορική διαδρομή της Καλαμάτας, συνέδεσε την πόλη με τον συμβολισμό της πρώτης απελευθέρωσης και τη διπλωματική μνήμη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου. Όπως είπε, διατηρεί αντίγραφο της «προειδοποίησης… προς τις ευρωπαϊκές αυλές», του πρώτου διπλωματικού κειμένου της Επανάστασης. Στην τελετή του επιδόθηκε το κλειδί της πόλης και αντίγραφο της διακήρυξης.

Παρουσίες στην τελετή

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την προστάτιδα της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, παρευρέθηκαν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Πηγή φωτογραφίας: best-tv.gr