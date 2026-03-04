Στην αρχή, παρατήρησε πως «πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της». Μετά, κάλεσε την κυβέρνηση να αναλογιστεί αν η ασφάλεια του Ελληνισμού, «τα συμφέροντα και οι αξίες του υπηρετούνται με το να πρωτοστατεί σε μέτωπα πολέμου». Στο τέλος, επέπληξε Βρετανούς και ΕΕ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι υπέρμαχος της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, εκείνης που έχει μια διάσταση εθνικοπατριωτική, μια διεθνιστική και μια ευρωσκεπτικιστική.

Καμπάνια

Χθες, κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, και τον πρίγκιπα του Ντουμπάι και διάδοχο του θρόνου, Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, να πίνουν καφέ κι έπειτα να γευματίζουν σε εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι την ώρα που η αεράμυνα της χώρας αναχαίτιζε ιρανικούς πυραύλους και drones. Η επικοινωνιακή καμπάνια ήταν απαραίτητη έπειτα από τόσα πλάνα ινφλουένσερ που υποδύονταν τους πολεμικούς ανταποκριτές, κλαίγοντας για τα ασφαλή πάρτι που χάλασαν.

Αιτήματα

Το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού κατέθεσε προτάσεις για τη θωράκιση της «πατρίδας μας» έναντι των συνεπειών του πολέμου. Θέλει, λοιπόν, μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, δραστική μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα, πλαφόν στην ενέργεια, επαναλειτουργία λιγνιτικών μονάδων, δέσμευση εθνικών αποθεμάτων σε σιτηρά, ζωοτροφές και καύσιμα, προστασία πρώτης κατοικίας κ.ά. Ξέχασε όμως να αιτηθεί και κανένα επίδομα επικινδυνότητας για τα πληρώματα των φρεγατών. Εκτός αν πιστεύει ότι θα τους προστατεύσει η εικόνα του Αγίου Νικολάου, που είχε δωρίσει στον «Κίμωνα» ο ΠτΔ.

Τέλος

Μιλώντας στο Fox News, o Μπενιαμίν Νετανιάχου πληροφόρησε το κοινό του MAGA (το οποίο δεν βλέπει με καλό μάτι τα στρατιωτικά χτυπήματα του προέδρου που είχε υποσχεθεί ότι θα – sic – βγει από τους παράλογους, ατελείωτους πολέμους) πως «αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος». «Μπορεί», συμπλήρωσε, «να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια». Πάντως, όσο κι αν διαρκέσει, τα τραμπικά δημοσκοπικά νούμερα μόνο προς τα κάτω θα πηγαίνουν – συμπαρασύροντας ενδεχομένως κι εκείνα που θα γράψουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές.