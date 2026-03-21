Η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και ευθύνη για τη στήριξη της κοινωνίας, επεξεργαζόμενη εναλλακτικά σενάρια και πρόσθετα μέτρα, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο». Τι δήλωσε για τα καύσιμα, τους βενζιλοπώλες και την αιχροκέρδεια αλλά και τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κρίση των τελευταίων ετών, η οποία, αν παραταθεί, θα έχει βαριές οικονομικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφερόμενος στη γεωπολιτική διάσταση, σημείωσε ότι «η κατάσταση είναι χειρότερη, μιας και στην Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή έχουμε αντιπαράθεση στρατηγικού χαρακτήρα». Όπως εξήγησε, πρόκειται για περιοχές που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και αποτελούν κρίσιμο σταυροδρόμι μεταφοράς προϊόντων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι «στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και οπτικές», γεγονός που, όπως είπε, δυσχεραίνει την ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος θα επηρεάσει άμεσα την οικονομία και τις τσέπες των πολιτών.

«Με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα του diesel, καθώς αφορά τα μεταφορικά μέσα των προϊόντων και αυτό θα επηρεάσει προφανώς το κόστος τους», τόνισε. Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν μέτρα πέρα από το πλαφόν, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της κρίσης και τον συνολικό οικονομικό σχεδιασμό. «Μοναδικός μας γνώμονας είναι η κοινωνία και η οικονομία», υπογράμμισε.

Μέτρα για την αγορά και την αισχροκέρδεια

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, όπου υπήρξε συμφωνία για κοινή πορεία. «Ήθελα πάση θυσία να υπάρξει λύση και να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί με ενότητα και λογική», είπε, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι στα πρατήρια κατέδειξαν πλήρη συμμόρφωση, με ελάχιστα πρόστιμα για σοβαρές παραβάσεις.

Για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους ανά προϊόν, σε σχέση με το 2025, σημείωσε ότι πρόκειται για «μέτρο ενάντια στην αισχροκέρδεια», το οποίο στηρίζει η πλειοψηφία της κοινωνίας. «Δεν θέλουμε να παγιωθεί, γιατί η αγορά λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει ανταγωνισμός», πρόσθεσε.

Κάλεσε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει τους ελέγχους σε όλη την αγορά και απηύθυνε έκκληση προς τις επιχειρήσεις «να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος σε αυτή την δύσκολη κατάσταση και να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας».

Πολιτικές εξελίξεις και εκλογικά σενάρια

Σχολιάζοντας την κατάσταση στο κοινοβούλιο, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «βλέπουμε σκηνές απείρου κάλλους που δεν είναι σοβαρές για το πολιτικό μας σύστημα». Αντίθετα, υπογράμμισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο «μαζί με την ΝΔ ψήφισε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δείχνοντας υπευθυνότητα στη συγκυρία».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα εκλογικά αποτελέσματα θα διαφέρουν σημαντικά, καθώς «τότε τίθενται τα πραγματικά και σκληρά διλήμματα στους πολίτες». Προέβλεψε ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και θα είναι αυτοδύναμη, με «καθαρές και σαφείς προτάσεις».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τους Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς «είναι ένας άνθρωπος που είχε εργαστεί σκληρά για τη ΝΔ και την κυβέρνηση και κράτησε τη χώρα στην Ευρωζώνη». Εκτίμησε ότι δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, καθώς «δεν υπάρχει χώρος».

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι «θα κάνει νέο κόμμα και θα συσπειρώσει τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ». Όπως είπε, «αυτό αποτελεί ομολογία αποτυχίας του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, όμως υπάρχει χώρος στην πολιτική ζωή του τόπου για τον κ. Τσίπρα».

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, είπε ότι «είναι μια γυναίκα που την γνωρίσαμε μέσα από την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών», υπογραμμίζοντας πως, αν και έχει κερδίσει την αλληλεγγύη των πολιτών, «η δημιουργία κόμματος είναι κάτι διαφορετικό». Όπως σημείωσε, «δεν έχω δει σοβαρή και σαφή πολιτική πρόταση για το μέλλον της πατρίδας μας».

Η στρατηγική θέση της Ελλάδας

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι «στρατηγική επιλογή της Ελλάδας είναι η ένταξή της στο δυτικό στρατόπεδο», που βασίζεται στη συνεργασία ΗΠΑ και Ευρώπης. Τόνισε ότι η «στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί», προσθέτοντας πως η αποκατάσταση της συνεργασίας Ευρώπης και ΗΠΑ θα συμβάλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια του διεθνούς συστήματος.