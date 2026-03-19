Συμφωνία με την οποία απομακρύνεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων από τους βενζινοπώλες, επιτεύχθηκε στη σημερινή συνάντηση εκπροσώπων των δύο ομοσπονδιών του κλάδου με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επιχορήγηση των πρατηριούχων με voucher ύψους 3.000 ευρώ για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, καθώς και δέσμευση για λήξη του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, στις 30 Ιουνίου, όπως προβλέπει άλλωστε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θεσπίστηκε το μέτρο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι υπάρχει συμφωνία με τον κλάδο και πρόσθεσε:

«Εν μέσω μίας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Τα μέτρα αυτά αφορούν το ντίζελ και την αμόλυντη βενζίνη των 95 οκτανίων. Θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την ανεξάρτητη αρχή έως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά.

Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί είναι η προϋπόθεση να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο, αυτήν την κρίση. Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης.

Είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν όπως υπάρχουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών.

Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Οικονομικών, ιδιαίτερα τους υπουργούς, τον κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά και ασφαλώς τον υπουργό Οικονομικών, τον κ. Πιερρακάκη, για την απόφαση να στηρίξουμε με 3.000 ευρώ voucher κάθε βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται. Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαι βέβαιος ότι η ανεξάρτητη αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία σήμερα ψηφίζεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παταχθούν φαινόμενα αληθινής κερδοσκοπίας. Εκεί είναι το κέντρο βάρους που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το μέτρο και όχι κάτι άλλο».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης ανέφερε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, φέρνει το μεγαλύτερο ποσοστό των βενζινοπωλών, στα όρια της επιβίωσης ή πολλές φορές και ακόμα κάτω από τα όρια της επιβίωσης. Πρόσθεσε ότι για να έχουμε χαμηλότερες τιμές πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ότι θα ακολουθήσει ενημέρωση των μελών της Ομοσπονδίας για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Τόνισε ωστόσο ότι μετά τις συζητήσεις με τον υπουργό και τις διαβεβαιώσεις που ελήφθησαν δεν υπάρχει ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής ανέφερε: «Θεωρώ ότι κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν και εξηγήσεις που έγιναν, είναι σημαντικές. Οι ομοσπονδίες θα μεταφέρουν αυτή τη συζήτηση στα μέλη τους. Και προφανώς θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις για να αποκλιμακωθεί η ένταση».